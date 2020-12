Una situazione tesa quella tra Vittoria Schisano e Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’attrice era ospite durante la puntata dell’11 dicembre, durante la quale è stata mandata in onda una clip di un suo vecchio film: una scelta poco gradita dall’ospite che non si è trattenuta dal farlo presente. Nel botta e risposta durato circa tre minuti, la tensione è salita alle stelle.

Vittoria Schisano si innervosisce in tv

A scatenare emozioni di irritamento e turbamento nell’attrice è stata una clip scelta per aprire la sua intervista. Si tratta di una scena tratta da un film di Antonio Albanese, Tutto Tutto Niente Niente dove lei gridava: “Sono un uomo, io sono un femminello”.

Ai tempi Vittoria Schisano aveva da poco iniziato il suo percorso di transizione, una vita che la stessa attrice ha più volte detto di aver archiviato e relegato ad una fase del passato.

Al termine della messa in onda, in studio Vittoria Schisano ha commentato: “Questa clip non mi piace, ho fatto questo film, perché ovviamente come tutti dovevo pagare il mutuo, adesso è bello che pagato.

Ma che bisogno c’è di mettere quella clip dove lei dice sono un femminiello è una cosa che mi disturba in tutta onestà“. Come la stessa attrice ha spiegato, a disturbarla è stato il fatto che nonostante siano passati anni, viene sempre messo in risalto questa fase della sua vita.

Lo scontro con la Serena Bortone

La padrona di casa ha però immediatamente risposto che se quella clip è stata scelta, è stato fatto solo perché concordata con l’autrice.

“Peccato che io all’autrice avevo chiesto di andare avanti e non restare sempre nel ruolo che prima era Giuseppe, non se ne può più” ha detto Vittoria Schisano, aggiungendo: “Credo che prima di difendere le persone che lavorano con te, dovresti mettere a loro agio i tuoi ospiti e quelle immagini non mi mettono a mio agio, sono immagini che non voglio più vedere”.

Vittoria Schisano ha spiegato che per lei quello è passato: “Io sono andata avanti, io la mia battaglia la faccio, e la faccio per dare voce a tutte le persone che rimangono indietro, ma questo non vuol dire che io non sia andata avanti.

O voglio avere la possibilità di andare avanti anche dalla televisione di andare avanti, perché ogni volta per andare avanti facciamo tremila passi indietro”.

Il botta e risposta fino alla fine

Serena Bortone ha risposto alla Schisano con tono altrettanto: “Il fatto che tu pensi che ci sia un pregiudizio da parte mia, da parte nostra, verso di te è un tuo pregiudizio. È il tipo di intervista che io faccio con tutti, se non l’hai capito me ne dispiaccio, ma non è il caso di attaccare un programma per questo, te lo dico con tutto l’affetto e con il sorriso“.

Dopodiché la Bortone ha chiesto alla Schisano, dopo che l’ha stuzzicata affermando di non essere lei la padrona di casa, “No, tesoro, visto che mi hai detto che come padrona di casa io non ti ho mai messa a tuo agio, non voglio sentirmelo dire due volte”.

