Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 2 andrà in onda l’ultima puntata del docu-reality Il Collegio. Su Mediaset la serata è dedicata principalmente ai film oltre che al consueto appuntamento con le inchieste delle Iene. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 trasmetterà una puntata de Il commissario Montalbano dal titolo Una voce di notte. Montalbano è nei guai per aver arrestato un pirata della strada rivelatosi il figlio di un influente uomo politico. Intanto, l’intero commissariato è alle prese con un caso di rapina ad un supermercato.

Le cose si complicano quando il direttore viene trovato morto suicida.

Questa sera, su Rai 2, va in onda l’ultima puntata de Il Collegio. Tra lezioni, corsi di ginnastica e momenti spensierati, non mancano anche nuove bravate e piccoli flirt. Ma non c’è tempo da perdere: gli esami sono alle porte e la tensione è alle stelle. Chi, dei 15 studenti rimasti, riuscirà ad superare l’anno scolastico?

Politica ed attualità su Rai 3 con #cartabianca di Bianca Berlinguer.

I programmi in onda sui principali canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda L’amore non va in vacanza, una brillante commedia dedicata alle donne.

Amanda e Iris sono stanche delle loro fallimentari relazioni amorose. Abitano a 6000 miglia di distanza ma grazie ad un annuncio online decidono di scambiarsi la casa per le vacanze natalizie. Riusciranno a stare lontane dalle pene d’amore?

Su Canale 5 la serata è dedicata ad Aquaman, il supereroe della DC Comics. Interpretato da Jason Momoa, Arthur Curry scopre di essere metà uomo e metà atlantideo. In un viaggio alla scoperta di se stesso, capirà di essere degno del proprio destino.

Su Italia 1 Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, conducono Le Iene Show.

Film per tutti in questo martedì sera

Sul NOVE, alle 21.25, andrà in onda Revenant – Redivivo, grazie al quale, nel 2016, Leonardo DiCaprio vinse il suo primo Oscar come miglior attore protagonista.

Rai 5 propone il film Moonlight, basato sulla’opera teatrale di Tarell Alvin McCraney In Moonlight Black Boys Look Blue. La pellicola trionfò agli Oscar del 2017 il film nelle categorie miglior film, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura non originale.

Per il ciclo L’ultimo eroe: John Wayne su Iris vanno in onda i film È una sporca faccenda, tenente Parker! e Sentieri selvaggi.

Per i più piccoli infine, serata all’insegna dell’avventura su Paramount Channel. Alle 21.15 va in onda Il giro del mondo in 80 giorni.