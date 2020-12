Al pubblico del web non sfugge nulla e alcune frasi pronunciate al Grande Fratello vip non sono andate giù ai fan del programma che ora chiedono a gran voce a Signorini di riflettere su quanto sta accadendo. Secondo il web, Filippo Nardi continuerebbe a rivolgere frasi non adeguate a Maria Teresa Ruta e i video diffusi sul web non lasciano dubbi.

Le parole di Nardi

Subito sotto la lente di ingrandimento un confronto tra la Orlando e Filippo Nardi: “Maria Teresa dice che Tommaso mi ha nominato si è fatto influenzare da Filippo, allora io mi sono incaz***a con lei“, racconta la Orlando.

“Dalla sua mente e basta. Io non sono un medico, però per me è borderline, la vedo quasi come ‘psicosi’ a momenti“, dice Filippo Nardi. Il pubblico immortala il momento e lo condivide sui social, chiedendosi immediatamente quanto sia adeguata una frase di questo genere in un contesto televisivo. Ma questa sembra solo la prima di alcune “uscite” che hanno fatto indignare il pubblico.

Guarda il video

Filippo Nardi: "Maria Teresa è borderline, (soffre di) psicosi a momenti"#gfvip pic.twitter.com/xyAIgYZyCP — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 15, 2020

Il suo rapporto conflittuale con la Ruta non si ferma però a quel primo commento e le reazioni di Nardi alla coinquilina sembrano essere già notorie nella Casa, tanto che Sonia lo provoca: “Hai visto che ha cambiato parrucca?

“, dice riferendosi proprio alla Ruta. Nardi non si tira indietro, prima ghigna poi finge un conato di vomito.

Il commento che ha scatenato il web

Fino a questo momento il cattivo gusto regnava sovrano, ma un altro episodio dà il giro al tavolo. Mentre tutti si trovavano in camera in un momento di gruppo, la Ruta si addormentata. A quel punto i ragazzi hanno pensato di organizzarle uno scherzo disegnandole qualcosa sul viso.

La Ruta è spesso “vittima” degli scherzi della Casa, i suoi coinquilini sanno che la conduttrice si lancia sempre in grandi risate che finiscono per unire più che per dividere. In questo contesto si inserisce Filippo Nardi che propone invece di passare direttamente a una pratica sessuale: “Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre“, dice convinto nei confronti una persona addormentata che non può reagire. Qualcuno sembra ignorarlo, poi Andrea Zelletta, sentendolo continuare decide di intervenire: “Ci eliminano, ma sei scemo?

“. Il significato delle parole di Nardi non è sfuggito a nessuno e il pubblico ha letto tutta la violenza contenuta nell’affermazione pronunciata da Nardi e ha chiesto immediatamente che vengano presi i provvedimenti adeguati per allontanare dal programma chi pronuncia questo genere di affermazioni nei confronti di un’altra persona.

“A quest’ora il televoto del #GFVIP sarebbe dovuto essere già bello che annullato. Perché le parole che Nardi ha pronunciato ieri nei confronti di MTR e anche delle altre che erano in giardino non sono accettabili e tollerabili. Per non parlare delle altre cose dette su MTR“, si legge su Twitter.

L’hashtag #fuorinardi ora impazza e in moltissimi si chiedono come si possano ignorare frasi di questo tipo e non prendere immediatamente una posizione. “#fuorinardi prima di subito. Una volta non si aspettava la puntata per squalificare un concorrente. Adesso bisogna per forza fare lo show. Squalificate Nardi please. Siamo piene“, si legge ancora sui social. Adesso non resta che attendere la decisione del Gf.

Guarda il video: