Mercoledì 16 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 2 vanno in onda 2 nuovi episodi de L’Alligatore, una delle fiction Rai che sta riscuotendo più successo da parte della critica. Su Canale 5 prosegue la messa in onda della seconda stagione de Il silenzio dell’acqua. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Colpo di scena nel palinsesto di Rai 1. Dopo la messa in onda di Stanotte a Pompei, questa sera sarebbe dovuto andare in onda Stasera con Caravaggio ma i vertici del servizio pubblico ci hanno ripensato.

Il programma di Alberto Angela verrà recuperato, assicurano, ma la data è ancora ignota. Al suo posto questa sera andrà in onda una puntata di Ulisse: il piacere della scoperta dedicata al Gattopardo, il romanzo che ha raccontato la Sicilia.

Su Rai 2 potere e criminalità si intrecciano in 2 nuovi episodi de L’Alligatore intitolati Fine dei giochi – parte prima e seconda.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli.

Questa sera si parlerà in particolare di bullismo, una piaga che affligge soprattutto i più giovani e che, con l’avvento del mondo dei social e del potere della condivisione, è diventato un problema dalle proporzioni gigantesche.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Questa sera, a partire dalle 21.47, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della fiction Il silenzio dell’acqua. Gli ascolti della settimana scorsa non sono stati soddisfacenti ma probabilmente la serie ha risentito del cambio di serata. Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti riusciranno a riconquistare i telespettatori?

Italia 1 propone il film Fallen, trasposizione cinematografica del best seller di Lauren Kate.

Gli altri programmi

Alle 21.15 su La7 Andrea Purgatori presenta Atlantide – Storie di uomini e di mondi. La puntata di oggi ha un titolo piuttosto bizzarro: 2020 ci mancano solo i marziani.

Risate assicurate su Rai Movie con la commedia Se Dio vuole. Tommaso, interpretato da Marco Giallini, è uno stimato chirurgo con una moglie che lo odia, una figlia nullafacente ed Andrea, il figlio minore su cui punta tutto perché dovrebbe seguire le sue orme e diventare medico.

Peccato che invece Andre voglia diventare sacerdote. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Tommaso innescherà un piano rocambolesco e diabolico per cercare di far cambiare idea al figlio cercando di boicottare Don Pietro (Alessandro Gassman).

Su Iris va in onda il celebre film di Woody Allen Vicky Cristina Barcellona con Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Penélope Cruz e Javier Bardem.

Infine su Paramount Channel spazio alla commedia sentimentale con Come farsi lasciare in 10 giorni con Kate Hudson e Matthew McConaughey.