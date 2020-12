Si avvicina sempre di più il periodo delle festività natalizie, e da domani comincia l’ultima weekend prima della settimana di Natale. Questi giorni saranno caratterizzati da alta pressione con tempo stabile che si protrarrà fino al 25, con una possibile svolta freddo proprio per il primo giorno di festa. Ecco quanto previsto dagli esperti del CentroMeteoItaliano.it per i prossimi giorni.

Le previsioni per il 19 e 20 dicembre

Condizioni meteo stabili per questo weekend, con qualche pioggia al Sud, colpendo particolarmente Sicilia e Calabria, soprattutto nella giornata di domenica. Pioggia scarsa comunque che si esaurirà entro la giornata di domenica, lasciando il posto da lunedì ad un clima più asciutto.

Da Natale dovrebbe di nuovo cambiare tutto con un nuovo fronte freddo.

Da lunedì invece nubi basse e nebbia al Nord, andando peggiorando verso la Vigilia del 24 dicembre. Per il giorno di Natale non si esclude nemmeno la possibilità della neve a bassa quota. Previsioni più certe si avranno nelle prossime ore, bisognerà quindi aspettare per sapere se sarà un bianco Natale.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it