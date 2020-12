Questa sera su Rai 1 va in onda l’attesissima finale di The Voice Senior. Da non perdere anche l’appuntamento settimanale con Fabio Fazio che oggi avrà un super ospite. Su Mediaset ultimo live con Barbara D’Urso per il 2020. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dallo Studio 2000 di Mecenate a Milano Rai 1 presenta la finale di The Voice Senior, il talent musicale over 60 che ha conquistato il pubblico di tutte le età. Chi sarà il vincitore di questa 1ª edizione?

Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della serie tv NCIS: Los Angeles intitolate Come corvi e Codice del silenzio. Alle 22.40 il consueto appuntamento con La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi per commentare e rivedere i migliori goal della giornata di campionato.

Dalle 20.00, su Rai 3, Fabio Fazio conduce il programma Che tempo che fa. Tra i tanti ospiti, questa sera ci sarà anche l’attore e regista di fama internazionale: George Clooney.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda il film Pinocchio nella sua versione del 2002, interpretato, scritto e diretto da Roberto Benigni.

Diversamente da quanto previsto, Live – Non è la D’Urso andrà avanti anche questa domenica. Si tratta dell’ultima puntata del 2020 per un programma che continua ad avere successo e a collezionare perle di gossip e cronaca. Dopo la pausa natalizia, riprenderà domenica 10 gennaio.

Su Italia 1 va in onda Il cavaliere oscuro. Il film di Christopher Nolan è ricordato in particolare per il personaggio di Joker, magistralmente interpretato da Heath Ledger. Scomparso il 22 gennaio 2008, gli fu assegnato un Oscar postumo per quel ruolo, come miglior attore non protagonista.

Gli altri

Su La7, a partire dalle 20.35, Massimo Giletti conduce Non è l’Arena.

Il Natale è ormai alle porte e con lui tutta la programmazione tv a tema. Questa sera sul NOVE spazio alla commedia italiana Babbo Natale non viene da nord con Maurizio Casagrande, Maria Grazia Cucinotta, Nino frassica e Giampaolo Morelli.

Rai 4 dedica la serata al film Il ragazzo invisibile, pellicola fantasy di Gabriele Salvatores con Valeria Golino e Ludovico Girardello.

Ai David di Donatello del 2015, il lungometraggio ha vinto nella categoria Migliori effetti speciali.

Su Rai Movie va in onda il classico della vecchia Hollywood Susanna con Katharine Hepburn e Cary Grant.