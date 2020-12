Sabato 19 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 ultima serata della settimana dedicata alla Maratona Telethon. Rai 3 dedica la serata allo spettacolo dal vivo. Su Canale 5 invece va in onda il meglio di Tu Si Que Vales. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, dalle 20.35, Amadeus condurrà la puntata dei Soliti Ignoti – Speciale Telethon. In diretta dal Teatro Delle Vittorie, una serie di personaggi famosi ed ospiti illustri cercheranno di vincere il montepremi che, a conclusione della settimana dedicata alla Maratona Telethon, sarà interamente devoluto alla ricerca contro le malattie genetiche rare.

Su Rai 2 la serata è all’insegna delle serie tv più seguite. A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata El Diablo del telefilm S.W.A.T.. A seguire Faccia a faccia e E, alla fine, 2 nuovi episodi della 15ª stagione di Criminal Minds.

Dopo Le parole della settimana di Massimo Gramellini, su Rai 3 va in onda la seconda delle 4 puntate di Ricomincio da Raitre, il programma dedicato al teatro e allo spettacolo dal vivo.

I programmi in onda su Mediaset

Rete 4 propone I.T. – Una mente pericolosa. Il film racconta la storia di un uomo di successo (Pierce Brosnan) che si mette nelle mani di una giovane consulente informatico brillante e preparato. Il loro rapporto collassa e il ragazzo inizia a farsi spazio nella vita privata del protagonista, minacciando la sua privacy e la sua tranquilla quotidianità con le competenze tecnologiche di cui dispone.

Dopo la fine di All Together Now, che si è concluso con la vittoria di Kam “Eki” Cahayadi, questa sera su Canale 5 andrà in onda Tu Si Que Vales il meglio di…, i momenti più belli del talent show che ha dato spazio a talenti e creativi di ogni genere e nazionalità.

Su Italia 1 l’appuntamento è doppio con i film di animazione Dragon Trainer alle 21.23 e Dragon Trainer 2 alle 23.20.

Gli altri

Su La7 va in onda Un povero ricco. Renato Pozzetto è un industriale ossessionato dal timore di diventare povero. Lo psicologo che lo segue gli consiglia dunque di abituarsi all’idea iniziando a vivere nella miseria.

Su Rai Movie va in onda il film Qualcosa è cambiato. Le strade dei protagonisti Melvin, Simon e Carol si incrociano quando Melvin, scrittore di successo affetto da una particolare patologia, si trova improvvisamente coinvolto, per ragioni differenti, nella vita degli altri due.

Su Italia 2 va in onda la pellicola del 1982 con Kurt Russell La cosa.