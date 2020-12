Alberto Castagna è morto il 1 marzo del 2005, ormai 15 anni fa. Durante una vecchia puntata di Live – Non è la d’Urso era stato mandato in onda un video per ricordare la sua carriera. Davanti alle immagini si erano commosse Francesca Rettondini, storica fidanzata, e Emanuela Folliero, sua collega.

Il ricordo in trasmissione

A Live Non è la D’Urso, nel corso della scorsa stagione, sono andate in onda immagini iconiche, indimenticabili, della carriera di Albero Castagna. A colpire il cuore di molti telespettatori anche le immagini che lo ritraggono al fianco di Fabrizio Frizzi, due grandi della televisione che non ci sono più.

La Rettondini ricorda sorridendo gli 8 anni passati insieme: “Faceva gli scherzi telefonici. Aveva una scheda anonima. Li faceva alle sue amiche attrici che gli stavano un po’ sui cosiddetti, o ai suoi superiori“. Emanuela Folliero ha ricordato, invece, di aver fatto da Cupido alla coppia, quando Castagna si confidava con lei. Poco dopo finirono insieme alla conduzione di Stranamore, programma amatissimo dal pubblico.

Guarda il video