Ci sono molte cose che all’apparenza ci sembrano inutili e invece sotto sotto hanno una funzione e anche piuttosto importante. Di questa categoria fanno parte i disegni che compaiono sulla carta igienica. Scopriamo insieme a cosa servono e se sono davvero strettamente necessari oppure di sola bellezza.

I mille tipi di carta igienica

Dopo avervi proposto il nostro test della carta igienica qualche tempo fa, oggi torniamo in argomento per spiegarvi qualcosa che forse non tutti saprete. C’è chi la preferisce spessa, chi sottile, alcuni vanno per quella più economica, altri ancora puntano su quella un po’ più costosa.

Eppure tutti nella vita usano la carta igienica, inutile negarlo. È un qualcosa di strettamente necessario nella vita quotidiana e ne esistono davvero di tantissime qualità e tipologie per soddisfare ogni nostra esigenza e situazione. Probabilmente, alcuni di noi, si saranno anche chiesti come mai ci fossero dei disegni su di essa. Magari la maggior parte non ci ha prestato molta attenzione, pensando fossero importanti solo a livello estetico e senza una particolare finalità. Sbagliato! Anche loro hanno una propria funzione ed è pure alquanto rilevante.

Svelato il mistero

Le fantasie stampate sui rotoli possono essere di qualsiasi tipo, dipende ovviamente dalla marca e dalla scelta fatta dal produttore. In alcuni casi non è nemmeno detto che vi siano. Eppure tutti hanno lo stesso medesimo scopo: si tratta di un qualcosa strettamente necessario per la cura della nostra igiene intima. Le stampe pressate sugli strappi, infatti, permettono alla carta di aderire maggiormente alla pelle, migliorandone la pulizia, soprattutto nelle aree più delicate. Si ha quindi un controllo più accurato e in profondità di zone magari danneggiate, che hanno bisogno di un trattamento di riguardo.

Approfondisci

Plastica, nemico comune: 11 modi per usarla meno e salvare il pianeta

È rischioso scrocchiare le dita? La risposta della scienza

Ecco perché non dovresti mai trattenere uno starnuto