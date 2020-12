Se le feste di Natale saranno più “ristrette” del solito a causa della pandemia da Covid-19, anche il meteo sembra che ci costringerà tra le mura domestiche. Secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it è in arrivo un fronte freddo proprio in occasione delle feste natalizie, caratterizzato da temperature in calo e neve a bassa quota.

Le previsioni per la settimana dal 21 al 25

Sole preponderante all’inizio della settimana, con nubi basse e nebbia fino alla Vigilia di Natale. La Liguria e il nord della Toscana potrebbero essere interessati da pioggia debole.

Le condizioni meteo cominceranno già a peggiorare prima per la Vigilia di Natale. Un crollo termico che vedrà la temperatura scendere di 4-7 gradi al Centro-Nord.

Il meteo di Natale

Natale e Santo Stefano con freddo articolo. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche che porteranno neve a bassa quota soprattutto in Emilia-Romagna e nelle zone appenniniche del centro-sud.

Guarda il video

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it