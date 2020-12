Negli ultimi anni i food blogger si sono fatti strada anche nel campo televisivo. Infatti, molte di queste persone sono riuscite a conquistarsi un programma culinario tutto loro. L’esempio più noto del momento è Benedetta Rossi.

Benedetta Rossi: la food blogger più amata dagli italiani

Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, nelle Marche, Benedetta è davvero una persona sorridente e che trasmette allegria. E questo è ciò che la rende una delle food blogger più amate dall’intera Italia. Ma c’è dell’altro. Uno dei tratti caratteristici della Rossi è la sua genuinità continuamente condivisa sui social.

Infatti, sia nel suo canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, che sugli altri suoi profili, la donna è molto attiva. É tramite essi che ama presentarsi al pubblico dalla cucina di casa sua e, dunque, condividere la sua quotidianità in ricette alla portata di tutti. Quotidianità di cui fanno parte il compagno Marco (colui che si cela dietro le riprese), il loro cane ed anche la madre. La madre infatti, insieme ad alcune zie, è colei che le ha trasmesso la passione per la cucina e che dunque le ha permesso di fatto di entrare nel mondo culinario.

L’incredibile somiglianza di mamma e figlia

Non c’è dunque da stupirsi che le due siano molto legate e che Benedetta a volte colga l’occasione per celebrare la mamma attraverso i social.

Infatti, durante la festa della mamma, la food blogger ne ha approfittato per condividere uno scatto molto particolare. Si tratta di una foto in bianco e nero ritraente la madre da giovane, mostrando così il suo volto.

Ciò che ha colpito immediatamente tutti è l’enorme somiglianza tra Benedetta e la mamma qualche anno prima.

Infatti, tra i commenti del post, molti hanno fatto notare come madre e figlia siano due gocce d’acqua.

La somiglianza, prendendo la donna al giorno d’oggi, sembra essere leggermente diminuita, ma è ancora ben visibile.

Il post pubblicato da Benedetta Rossi. Fonte: Instagram

