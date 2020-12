Gaia Gozzi è una giovanissima cantante di successo. Nonostante l’età, la sua carriera può vantare diverse grandi vittorie: l’ultima è calcare il palco dell’Ariston. Dal 2016 mette in gioco se stessa e la sua voce: dopo X Factor e Amici, Gaia può aggiungere ai traguardi quello di essere tra i big del Festival di Sanremo 2021.

Gaia e il legame con il Portogallo

Gaia Gozzi, classe 1997, è nata il 29 settembre a Guastalla, un paese in provincia di Reggio Emilia. La musica scorre già nel suo sangue: mamma Luciana, di origine brasiliana, è stata da giovane una ballerina.

Mamma e figlia sono molto legate e la giovane Gaia riesce a tradurre in musica questo forte legame. Oltre al ritmo delle sue canzoni, che coinvolge e affascina chi le ascolta, Gaia porta un’altra parte fondamentale delle sue origini nei testi: la lingua. La cantante, infatti, parla fluentemente italiano e portoghese: il mix in musica è vincente. “In un mercato italiano è difficile fare entrare una lingua come il portoghese“, dice Gaia a Verissimo, “però io sono entrambe le cose, io sono sia l’italiano che il portoghese e per me sarebbe stato come amputare una parte di me“.

Il papà, Dario, è proprietario di un’azienda produttrice di biciclette. Gaia non è figlia unica, ha due sorelle: Giorgia e Frida.

Gaia e Giorgia: la lotta contro il razzismo

Gaia e Giorgia hanno poco più di un anno di differenza e sono cresciute insieme, come ricorda a Verissimo la cantante. A unirle è anche la lotta al razzismo, che hanno vissuto sulla loro pelle. “Io ho preso da mio padre -spiega Gaia- la melanina è quasi inesistente.

Invece mia sorella somiglia molto a mia mamma. E lei veniva derisa per il suo aspetto, per essere un po’ più scura di carnagione – continua a Verissimo- e io no. E non capivo“. “Lei ora – dice Gaia parlando della sorella- va avanti, sorride, ci ride su“. Gaia si fa seria e continua: “Non ci sarebbe da riderci su per me in questo momento, soprattutto per le cose che stanno succedendo. Per me è assurdo che nel 2020 si debba ancora lottare per l’uguaglianza“.

La delusione di X Factor e la rivincita ad Amici

Nel 2016, Gaia Gozzi si presenta alle audizioni della decima edizione di X Factor.

Già allora si era presentata con la sua identità e con il suo mondo: porta sul palco l’amore per l’arte, per la musica e per le sue origini. Il turbante portafortuna della mamma l’aveva fatta arrivare in finale ma non era ancora il suo momento, come ricorda a Verissimo. “È una questione di tempo – spiega a Silvia Toffanin – magari non è il tuo momento, ma se perseveri e fai le cose con amore e con il giusto messaggio arriverà tutto“.

Il secondo posto a X Factor è stato sicuramente una grande sfida per Gaia: “non mi ascoltava nessuno, mandavo le canzoni e non venivo considerata, facevo anche fatica economicamente a mantenermi“.

Amici e il sostegno di Maria De Filippi

Nel 2020, a sei anni di distanza da X Factor, i tasselli per Gaia iniziano a prendere forma. Sostenuta da Maria De Filippi, che da sempre l’ha spinta a cantare nella lingua che più sentiva sua, trionfa nello studio di Amici. Con il brano Chega porta a casa più di una vittoria: quella portoghese, la sua lingua del cuore, e quella sulle sue insicurezze, dovute anche all’esperienza a X Factor.

Ma non solo: Genesi, l’album che contiene “Chega“, ha ottenuto, a pochi mesi dall’uscita, il Disco d’Oro. In piena pandemia, il suo “abbraccio” della vittoria, con le mani avanti, è rivolto a tutti: la famiglia, Maria, il pubblico.

La felicità con Daniele Dezi

Chega era nata per una delusione d’amore, spiega a Verissimo Gaia. “Io sono una persona che cerca di preservare molto la propria vita personale“, racconta la Gozzi alla Toffanin. In un momento di felicità e serenità ha però deciso di aprirsi al pubblico di Instagram e condividere la storia d’amore con il fidanzato, Daniele Dezi.

Il compagno, in arte Orang3, è un produttore musicale, famoso per aver collaborato con artisti come Achille Lauro e Coez. “Le persone avevano iniziato a dire cose non vere, a fare supposizioni – spiega Gaia – e quindi volevo, con una piccola foto, dire ‘sto bene, sono felice’“. La decisione di esporsi, presa anche con il fidanzato Daniele, vuole mandare un doppio messaggio, dice Gaia: mostrare la sua felicità e allontanare le dicerie non vere.

Una sorpresa in un anno difficile: Sanremo

Giusto il tempo di riprendersi dalla vittoria di Amici che Gaia Gozzi si trova catapultata sul palco più amato d’Italia: l’Ariston.

“Per la prima volta in vita mia sono riuscita a non spoilerare“, scrive la cantante su Instagram. Con il brano Cuore Amaro, di cui lei stessa ha curato testo e musica, Gaia è pronta alla nuova avventura di Sanremo.

L’annuncio di Gaia Gozzi della partecipazione a Sanremo

