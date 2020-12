Forse non tutti sanno che Nathan Falco Briatore, nato dalla relazione tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, non è l’unico figlio dell’imprenditore. Infatti, nel 2004, la modella tedesca Heidi Klum partorì Leni, la vera primogenita biologica dell’imprenditore.

La vita da copertina di Leni Klum

In realtà, l’ormai 16enne Leni, non è mai stata riconosciuta da Briatore, il quale si è sempre opposto al test del DNA ma al momento i due sembrano avere un buon rapporto nonostante la ragazza sia stata poi adottata da quello che ora è l’ex marito della madre: il cantante britannico Seal.



Di fatto, quindi, Leni Klum ha ben 3 genitori, ma quella a cui somiglia di più è decisamente Heidi.

Le due sembrano essere due gocce d’acqua, oltre che estremamente affiatate. Non c’è dunque da stupirsi se nel momento in cui la figlia ha deciso di intraprendere la carriera di modella, la Klum l’abbia immediatamente supportata.Non solo, il debutto nel mondo della moda di Leni è stato proprio accanto alla mamma. Infatti le due sono apparse insieme sulla copertina di Vogue Germania in uno scatto molto dolce che rappresenta il loro legame.

Le parole di mamma Heidi

Sia Heidi che Leni Klum non si sono fatte scappare l’occasione di condividere lo scatto sui social. La top model, però, ha anche voluto spendere due parole per la figlia a riguardo. Infatti, insieme alla foto, ha fatto del suo meglio per farle sentire il suo appoggio. “Amore mio, sono davvero orgogliosa di te, e non perché hai scelto questa strada” recita un pezzo della descrizione della foto. E sempre la Klum continua: “Sai esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi.

Non sei una Mini-me e adesso sono felice che potrai dimostrare chi sei davvero”. Leni, in realtà, già anni prima avrebbe voluto iniziare la sua carriera da modella, ma Heidi si era opposta poiché la riteneva troppo piccola.

Approfondisci

Verissimo, Elisabetta Gregoraci: le prime parole di Briatore dopo il GF Vip

Heidi Klum sposa a Capri: sì a Tom Kaulitz sullo yacht dei sogni