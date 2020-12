Adriana Volpe e l’imprenditore svizzero, Roberto Parli sono sposati dal 2008. Negli ultimi mesi si vocifera di un allontanamento della coppia, che nel 2011 ha avuto una figlia: Gisele. Dall’uscita della conduttrice dal GF Vip si sospetta una separazione dal marito Roberto, ma nessuno dei due ha mai dato adito alle supposizioni. Ora, però, emergono nuovi dettagli.

Adriana e Roberto: la storia d’amore

Adriana Volpe e Roberto Parli non hanno mai lasciato che la loro storia d’amore incendiasse i riflettori del gossip. La Volpe usciva da un matrimonio durato solo quattro mesi, e nel 2008 ha rivissuto il sogno delle nozze con Roberto e 3 anni dopo è nata la loro prima figlia, Gisele.

L’imprenditore svizzero è sempre stato molto presente nella vita dell’ex gieffina, anche pubblicamente, difendendola durante la lite con Giancarlo Magalli, che aveva definito la Volpe una “rompiscatole“. Se quest’estate Adriana lo definiva “un amore in crescita“, oggi non ne si è così sicuri.

GF Vip: l’amicizia con Andrea Denver e la gelosia di Roberto

Le voci su una possibile separazione tra Adriana e Roberto hanno iniziato a circolare in seguito alla partecipazione della conduttrice al reality GF Vip 4.

Nella Casa, infatti, la conduttrice si era avvicinata al modello Andrea Denver. Il feeling tra i due era palpabile anche dagli schermi televisivi e la reazione di Parli non ha tardato ad arrivare: in un’intervista a Chi ammette di non essere geloso, ma vuole che il suo sentimento sia rispettato. Roberto decide di dare fiducia alla moglie, che poco dopo esce dalla Casa per problemi familiari.

La Volpe a Milano: Roberto “potrebbe pensare a trasferirsi”

Adriana Volpe non ha mai approfondito lo stato della sua relazione con il marito.

Nemmeno il settimanale Nuovo è riuscito a strapparle una dichiarazione cristallina. L’ex modella, dopo aver lasciato la conduzione in Rai, si è dovuta trasferire da Roma a Milano per proseguire con Ogni Mattina, su Tv8. Il marito non l’ha però seguita in questo viaggio ed è rimasto in Svizzera. Quando viene chiesto ad Adriana perché non sia andata in Svizzera da Roberto, risponde: “Potrebbe pensare anche lui a trasferirsi, comunque per il momento navighiamo a vista“. La distanza geografica sarebbe quindi un nuovo ostacolo, che chissà se la coppia vuole affrontare.

