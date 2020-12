Sono ore di apprensione per il giovane Francesco, un ragazzo di appena 16 anni che insieme alla famiglia vive a Valenzano, una frazione in provincia di Bari. Ad appellarsi alla comunità e al noto programma Rai, Chi l’ha Visto?, è la mamma del giovane che ieri mattina lo ha visto uscire di casa per non vederlo tornare più.

16enne scomparso in provincia di Bari: l’appello dei genitori

Non si spiega cosa possa essere accaduto al suo giovane figlio Francesco, appena 16 anni, che ieri dopo essere uscito e averla rassicurata sul suo ritorno, è scomparso nel nulla.

Depositata ieri la denuncia di scomparsa del giovane ragazzo che è stato anche uno dei protagonisti degli appelli lanciati in tv da Federica Sciarelli a Chi l’Ha Visto?. Il giovane ragazzo, alto quasi 1,80 m con occhi e capelli castani, è uscito di casa ieri mattina indossando scarpe da ginnastica bianche, jeans neri e un giubbotto grigio.

L’appello anche a Chi l’Ha Visto?

L’ultima volta che è stato visto a casa era ieri mattina, intorno alle 9, quando il 16enne è uscito senza destare alcun sospetto salutando la mamma dicendole “Ci vediamo dopo“.

Al momento non risultano esserci piste o motivi che avrebbero potuto spingere il giovane ad allontanarsi per non tornare più. L’allarme è stato lanciato dai genitori del ragazzo nelle ore successive quando non hanno più avuto alcuna notizia del figlio. L’appello, rimbalzato sui social, è stato poi diffuso da Federica Sciarelli nel corso della puntata: “Anche se avesse timore a contattare i genitori, può contattare l’avvocato La Scala o noi di Chi l’Ha Visto?“. Il ragazzo avrebbe con sé il cellulare e i documenti ed è stato notificato come l’ultima cella a cui si sarebbe collegato il suo dispositivo sarebbe quella di Maiolo, in provincia di Rimini.

