Cosa ci aspetta stasera in tv? Questa sera su Rai 2 vanno in scena le ultime sorprendenti scoperte fatte a Pompei. Italia 1 invece dedica la serata alla comicità di Maurizio Battista. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

La magia dei grandi classici arriva su Rai 1 in questa domenica di festività natalizie. Alle 21.25 va in onda Cenerentola nella sua versione cinematografica del 2014.

Per la prima volta dopo 150 anni è stato possibile non solo realizzare i calchi ma documentare, con le nuove tecnologie, la scena, gli oggetti, l’attimo prima che la furia del Vesuvio distruggesse tutto.

Su Rai 2 tutto questo sarà illustrato nel documentario Pompei – Ultima scoperta a partire dalle 21.00.

Questa sera alle 21.20 ritorna Ricomincio da Raitre, la finestra sul mondo dello spettacolo dal vivo di Rai 3 con Stefano Massini e Andrea Delogu.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda il film Potere assoluto, diretto e interpretato da Clint Eastwood.

La particolare amicizia nata tra un ricco disabile e il suo badante ex detenuto è protagonista del film Quasi amici, in onda questa sera su Canale 5.

Una serata all’insegna della comicità su Italia 1 con lo show Maurizio Battista: 30 anni e non li dimostra. Un one man show che ripercorre la carriera del cabarettista e le mode, i vizi e le virtù del nostro paese.

Gli altri

Alberto Sordi e Claudia Cardinale sono i protagonisti del film Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata in onda questa sera su La7.

Secondo capitolo del film fantasy di Gabriele Salvatores questa sera su Rai 4.

Alle 21.20 inizia Il ragazzo invisibile: Seconda generazione.

Su Rai Movie va in onda Il sospetto, pellicola di Alfred Hitchcock con Cary Grant e Joan Fontaine.

Iris propone il film diretto da Roman Polansky Oliver Twist. A seguire, Vi presento Joe Black.

Serata di azione in compagnia di Arnold Schwarzenegger su Paramount Channel che alle 21.10 presenta Terminator. Alle 23.00 RoboCop.

Infine alle 21.00 su Cine 34 andrà in onda Film d’amore e d’anarchia di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini e Mariangela Melato.

