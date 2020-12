Cosa ci aspetta oggi in tv? Un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili quello della vigilia di Natale. Dal concertone al circo, dalla commedia al musical, ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Questa sera su Rai 1 andrà in onda il film Heidi. Il lungometraggio racconta le avventure della bimba cresciuta sulle alpi svizzere insieme al nonno e Peter che si ritroverà, per volontà della zia, ad essere catapultata nella realtà cittadina.

Su Rai 2 va in onda il film di animazione Alla ricerca di Dory.

Questa volta, all’amica smemorata di Nemo, torna in mente di avere una famiglia che forse la sta cercando. Comincia così una nuova avventura nella barriera corallina.

Come da tradizione, su Rai 3 va in onda il 44º Festival del Circo di Montecarlo, condotto da Melissa Greta Marchetto.

I programmi in onda su Mediaset

Questa sera su Rete 4 va in onda il celebre musical 7 spose per 7 fratelli.

Dall’Auditorium Conciliazione di Roma, Federica Panicucci conduce Concerto di Natale. Canale 5 dedica la vigilia di Natale alla musica e ai grandi ospiti internazionali per una serata in favore dell’emergenza Covid-19.

E non è davvero Natale senza il più classico dei classici. Italia 1, per la serata del 24 dicembre, non poteva che trasmettere la commedia cult con Eddie Murphy e Dan Hycroyd Una poltrona per due.

Atmosfera natalizia anche sugli altri canali

Le avventure di Tintin – Il segreto dell’Unicorno intratterranno il pubblico di La7. Al film di animazione, diretto da Steven Spielberg, hanno prestato la voce attori del calibro di Jamie Bell e Daniel Craig.

Sul TV8 ci aspetta la commedia con Alessandro Gassmann, Silvio Orlando e Carla Signoris Un Natale con i fiocchi.

Anche su Rai 4 arriva la magia del Natale, dipinta con toni dark e fiabeschi da Tim Burton. Alle 21.20 andrà in onda Edward mani di forbice, un film dolce ed indimenticabile interpretato da Johnny Depp, Winona Ryder ed un magistrale Vincent Price.

Per il ciclo Natale Die Hard, Iris propone l’action thriller con Bruce Willis Trappola di cristallo.

Infine, Paramount Channel propone uno dei film d’avventura più divertenti del cinema: Indiana Jones e il tempio maledetto.

Non ci resta che augurarvi una buona visione e Buon Natale.