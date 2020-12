Sabato 26 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Rai 1 dedica la serata di Santo Stefano ad un puntata speciale di Affari Tuoi. Su Mediaset invece spazio al cinema con una selezione di film capaci di soddisfare tutti i gusti. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, dalle 20.35, Carlo Conti condurrà una puntata speciale di Affari Tuoi. I concorrenti saranno una coppia di promessi sposi che si metterà alla prova per conquistare il montepremi con il quale realizzare il proprio sogno d’amore.

A custodire i pacchi ci saranno una serie di personaggi famosi che, nel corso della serata, si esibiranno per i telespettatore e per soddisfare i desideri degli sposini.

Su Rai 2 la serata è all’insegna della commedia sentimentale con Natale alle Hawaii. Durante l’annuale visita alla sua famiglia nelle Hawaii, Olivia incontra il suo primo amore d’infanzia. La scintilla sembra essersi riaccesa ma le circostanze ostacolano in ogni modo il loro riavvicinamento. A seguire la puntata di N.C.I.S. intitolata Sorprese di Natale.

La serata di Rai 3 invece comincia alle 20.30 con il film d’animazione Ballerina.

A seguire, alle 22.00, il primo lungometraggio della storia interamente dipinto. Loving Vincent è un film che racconta l’incredibile storia di Vincent Van Gogh attraverso il felice matrimonio tra arte e tecnologia.

I programmi in onda su Mediaset

Tratto da una storia vera, su Rete 4 va in onda il film The Terminal. Viktor Navorski, interpretato da Tom Hanks, rimane bloccato nell’aeroporto JFK di New York perché il suo passaporto non è più valido.

Siamo giunti all’ultimo capitolo dei maghi più amati di sempre.

Harry Potter e i doni della morte: Parte II andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.47.

Italia 1 dedica la serata di Santo Stefano al film cult di Leonardo Pieraccioni Il ciclone.

Film anche sui canali secondari

Su La7 va in onda Il matrimonio che vorrei. Kay (Meryl Streep) e Arnold (Tommy Lee Jones) sono una coppia solida ma annoiata. La moglie, decisa a sconvolgere il marito, decide di proporgli una settimana di terapia di coppia nella cittadina di Great Hope Springs. A seguire la brillante commedia Il club delle prime mogli.

Per il ciclo Natale Die Hard, Iris propone il 3º film della saga con Bruce Willis Die Hard – Duri a morire.

Infine su Paramount Channel andrà in onda Piccole donne, trasposizione cinematografica del 1994 dell’omonimo romanzo di Louisa May Alcott.