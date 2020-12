Venerdì 25 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Massimo Ranieri torna su Rai 3 con una nuova puntata dello show Qui e adesso. Su Italia 1 spazio a Up & Down, un varietà davvero speciale con Paolo Ruffini. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 la serata è dedicata ai più piccoli con il film di animazione Gli eroi del Natale, una divertente versione della storia della nascita di Gesù, raccontata dal punto di vista degli animali che l’hanno vissuta.

È tempo di commedie sentimentali e la programmazione di Rai 2 non fa eccezione. Alle 21.05 va in onda Natale al Plaza. Jessica viene ingaggiata per occuparsi del Natale nel prestigioso Hotel Plaza. Durante gli allestimenti incontrerà Nick riscoprendo così, oltre allo spirito delle feste, anche il vero significato della parola ‘Amore’.

Lo show di Massimo Ranieri Qui e adesso è stato scelto dai vertici Rai per guidare la prima serata del 25 dicembre. L’appuntamento è alle 21.20 su Rai 3.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda il colossal senza tempo Via col vento.

Per l’occasione la 1ª serata inizierà eccezionalmente alle 20.30.

Per la lunga serie dei cine-panettoni, questa sera su Canale 5 andrà in onda Natale da chef con Massimo Boldi, Enzo Salvi, Barbara Foria e Rocio Munoz Morales.

Paolo Ruffini condurrà su Italia 1 il varietà Up & Down – Un Natale normale. Lo show, ricco di sorprese, vedrà alternarsi sul palco ospiti ed esibizioni, comicità e momenti emozionanti in compagnia di talentosi attori con la sindrome di Down.

Gli altri

Su La7 andrà in onda il film musicale Chicago con Catherine Zeta-Jones, Richard Gere e Renée Zellweger.

Su Rai Movie, doppio appuntamento con 2 classici del cinema italiano. Alle 21.10 Pane, amore e fantasia. Alle 22.50 Matrimonio all’italiana.

Per il ciclo Natale Die Hard, Iris propone l’action thriller con Bruce Willis 58 minuti per morire.

Paramount Channel trasmetterà i film Senti chi parla e Senti chi parla 2 che raccontano le vicende del piccolo Mikey, la cui voce italiana è stata affidata a Paolo Villaggio.

Infine, su Real Time, scopriremo chi sarà il vincitore di Junior Bake Off Italia.