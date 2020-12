Katia Follesa è ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. La comica apre il suo cuore con la simpatia e la genuinità che da sempre la contraddistingue, ma c’è anche spazio per una parentesi di serietà quando rivela di aver vissuto un periodo difficile poche settimane fa: “Non ho mai detto niente“.

L’annuncio di Katia Follesa

Katia Follesa è un uragano di simpatia e risate e ha ormai abituato il suo pubblico a gag divertenti ed intrattenimento puro e genuino. Volto noto della televisione, la comica è oggi ospite di Verissimo per un’intervista all’amica Silvia Toffanin.

Dall’inizio sino al termine, l’intervista viaggia sulla scia dei sorrisi, con la stessa Toffanin che spesso non riesce a contenere le risate.

Ma l’intervista lascia spazio anche per un annuncio molto importante. Di questa notizia non tutti erano a conoscenza, così la Follesa ha preferito sciogliere ogni mistero e svela: “Ho avuto il Covid, sono stata positiva a metà ottobre e non lo sapevo. Per il lavoro che facciamo, siamo soggetti a fare tamponi ogni settimana. L’ultimo che ho avuto ha dato esito negativo, ma l’incubazione era in corso evidentemente“.

“Non ho mai detto niente“

Il successivo ed inevitabile periodo di isolamento domiciliare è stato vissuto con un filo di preoccupazione, nonostante la positività non fosse allarmante: “L’ho preso ma in maniera leggera, non sono stata male e l’ho passato in isolamento a casa. Non ho mai detto niente per non far preoccupare la gente, ma ho preferito sfruttare quel momento di isolamento regalando un po’ di ironia“.

Anche in un periodo così difficile, la comica non ha perso di vista l’ironia e la simpatia che la caratterizzano.

Sui social ha deciso di postare foto e video divertenti: “Ho usato il social mentre ero chiusa nella mia stanza, e se incrociavo qualcuno in corridoio indossavo perennemente guanti e mascherine“.