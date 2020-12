Finita l’esperienza del Grande Fratello vip, Elisabetta Gregoraci riabbraccia la famiglia per Natale. Del resto, la showgirl era uscita dalla Casa apposta per passare le feste con il figlio, dopo la decisione di prolungare il Gf vip fino a febbraio, e così ha fatto e testimoniato sui social con una foto insieme a Flavio Briatore e al figlio, Nathan Falco.

Natale in famiglia per la Gregoraci

“Buon Natale a tutti“, scrive, con tanto di cuori, a corredo di una foto che la ritrae sorridente insieme all’ex Flavio Briatore e al figlio.

Una foto di famiglia, riunita dopo la separazione a causa dell’esperienza della Gregoraci al Grande Fratelli vip. “Amore sei bellissima buon natale a Nathan e flavio“, commenta Matilde Brandi. Le due sono diventate amiche proprio durante il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Per la Brandi, però, il GF è durato veramente poco. Non solo commenti vip, ma anche di moltissimi fan che le fanno gli auguri e le mostrano il proprio sostegno.

Il primo incontro dopo il GF

Durante il Grande Fratello vip si è molto parlato di Briatore e della sua relazione con Elisabetta Gregoraci.

Sul loro primo incontro dopo il Gf c’era, quindi, molta curiosità. “Ci siamo visti appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan, dopo 3 mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, io e Flavio ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo è amore è nato Nathan Falco. Ora è a lui che dobbiamo pensare“, ha raccontato lei al settimanale Chi. Un pranzo di famiglia quindi per recuperare l’armonia dopo una lontananza difficile per la Gregoraci, chiusa nella Casa, senza possibilità di vedere il figlio: “Ho accettato di partecipare per farmi conoscere come non avevo mai fatto prima anche se sapevo che avrei dovuto difendermi da tutti.

Ho imparato a tirare fuori lato del mio carattere che prima non riuscivo a esprimere e ora mi sento una donna nuova“, aveva spiegato ancora.

