Il Grande Fratello Vip di quest’anno è sicuramente un’edizione da record, non solo per gli ascolti. Sembra tutto in itinere e voci di corridoio parlano di un ulteriore prolungamento del reality. La finale del programma diretto da Alfonso Signorini era prevista per il 15 febbraio 2021, ma sembra che la proclamazione del vincitore debba aspettare ancora un po’.

La nuova data: le ultime indiscrezioni

La finale del GF Vip quest’anno si sta facendo attendere più del dovuto. In quest’aria natalizia sembra di giocare a una tombola di possibili date. Se inizialmente, infatti, era attesa per metà dicembre, la finale era stata successivamente spostata al giorno dei single, il 15 febbraio.

Ma ecco altri numeri: supposizioni non ancora confermate vogliono Signorini alla conduzione per una decina di giorni in più. È TvBlog a mettere la pulce nell’orecchio e ad annunciare “la” data: 26 febbraio 2021, otto settimane dopo la conclusione inizialmente concordata.

E Sanremo?

Se le voci fossero veritiere Signorini, fisso in studio per i due appuntamenti settimanali, avrebbe l’incarico di condurre il Grande Fratello fino a una settimana prima dell’altro grande evento italiano: Sanremo.

Rai1 e l’Ariston sono adesso impegnati con il problema del pubblico in sala, ma non sarebbero gli unici a entrare nella bufera delle polemiche. Anche Signorini infatti dovrà, nell’eventualità di prolungamento, fare i conti con i concorrenti e le loro reazioni alla notizia degli ulteriori 11 giorni nella Casa.

Gli appuntamenti da non perdere

Nella (lunghissima) attesa della finale, apparentemente irraggiungibile, gli inquilini e gli spettatori della Casa di Canale 5 non possono che aspettare trepidamente i due grandi appuntamenti previsti per questi giorni. Il primo è sicuramente quello di lunedì 28 dicembre, che vuole ospite del programma niente di meno che Maria De Filippi.

Nel calendario c’è da segnarsi anche la data del 31 dicembre: l’anno si concluderà insieme ai Vip più spiati d’Italia. Chissà se prima del countdown di Capodanno Signorini porrà una data di fine ufficiale al reality dei record.

