Emanuele Caso, o meglio Random, è un giovane rapper di origini campane ma di adozione romagnola che negli ultimi anni si è imposto sulla scena musicale italiana. Al Festival di Sanremo edizione 2021 sarà presente in gara insieme ai Big con la canzone Torno a te.

Random e l’amore per la musica

Emanuele nasce nel 2001 a Massa di Somma in provincia di Napoli, ma all’età di due anni si trasferisce insieme alla famiglia a Riccione. Sarà proprio in riviera che nascerà il suo amore per il rap e il sogno di fare del canto il suo lavoro e la sua vita.

Tema cardine della sua crescita è proprio la musica: da giovanissimo inizia a suonare la batteria, il basso, la chitarra e il pianoforte. La sua famiglia è molto religiosa e i genitori sono dei pastori evangelici. Fin da subito non si accontenta delle cover e inizia a comporre i suoi primi pezzi. A 14 anni pubblica per la prima volta un suo brano su YouTube che ottiene grande popolarità e tantissime visualizzazioni.

La popolarità

Il successo arriva successivamente all’inizio del rapporto con il produttore Zenit, che lo noterà proprio su Youtube.

Il primo album pubblicato nel 2018 si intitola Giovane oro ed è più vicino al mondo della trap, in seguito alla sua pubblicazione Random deciderà di abbandonare l’uso dell’autotune.

A maggio 2019 pubblica quella che sarà la hit dell’estate, Chiasso, un brano che ottiene la certificazione del doppio disco di platino. Il 2019 è l’anno del suo trampolino di lancio, a novembre viene eletto come artista del mese da MTV New Generation e pubblica il singolo Rossetto, certificato disco di platino.

Random è la traduzione in inglese del cognome del cantante, ovvero Caso.

Amici speciali

Nel 2020 partecipa all’edizione straordinaria di Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali i cui proventi sono stati devoluti alla Protezione Civile. Un programma che vede ritornare sul suo palco vecchi partecipanti, con due eccezioni: Michele Bravi, proveniente da X Factor, e Random, divenuto famoso grazie ai social e alla scalata su Spotify e non per via dei vari talent show. “Sembra ieri quando mi dirigevo verso la sala trovando i miei genitori davanti alla tv.

Mia mamma si faceva un po’ “più in la” e assieme guardavamo Amici. Entrare in quello studio è stato emozionante per tanti motivi. Non posso negare che il mio pensiero era rivolto a tutte le persone che mi seguono ma soprattutto.. a chi da quel divano ha saputo apprezzarmi in ogni caso“, aveva scritto su Instagram per festeggiare quei momenti in tv.

Il 2020

Questo anno ha visto invece una grande produzione musicale per Random, un anno difficile per gli artisti e la scena musicale a causa della pandemia da Covid-19 che ha fermato concerti ed esibizioni pubbliche.

Random, dal canto suo, ha pubblicato diverse canzoni quali Montagne russe (disco d’oro), Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa (disco di platino), Morositas e Ritornerai 2. L’artista sarà uno dei concorrenti Big della 71° edizione del Festival di Sanremo e parteciperà con l’inedito Torno a te.

Approfondisci

Sanremo 2021, è giunto il momento: Amadeus presenta i 26 big in gara