Alla Vigilia di Natale l’account ufficiale Instagram della Endemol ha deciso di fare un bellissimo regalo ai fan della serie tv L’Allieva, fiction che ha avuto molto successo di pubblico su Rai1. Il post annunciava infatti il ritorno della serie. L’entusiasmo è cessato dopo poche ore quando il post viene cancellato, e i dubbi si sono presentati nelle teste di molti seguaci.

Il successo di Rai1 a rischio

L’Allieva è una serie tv italiana prodotta dal 2016 al 2020, trasmessa da Rai1. La fiction è stata amata moltissimo dagli italiani e sono stati molti coloro che avevano accolto con entusiasmo il post che ne annunciava il ritorno, con commenti di gioia ed eccitazione.

Il cancellamento del post pone grossi dubbi, ed in molti hanno avuto il sospetto che fosse dovuto a una repentina decisione di cancellare la serie tv.

Il silenzio dei protagonisti

Tanti sono i dubbi sul possibile seguito della serie tv, ma in tanti pensano che sia stato un errore del social media manager delle produzioni intanto nei profili ufficiali dei due protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale rimangono nel silenzio facendo intendere che le vicende di Alice Allevi e Claudio Conforti sono a rischio.

Tutto tace anche tra gli attori della fiction.

Oltre 5 milioni di spettatori hanno amato le prime tre stagioni, soprattutto L’Allieva 3 che ha vinto ogni domenica sera la sfida degli ascolti tv. Inoltre il finale della terza stagione è stato un successo e molti fan hanno pensato che è meglio non proseguire in quanto la conclusione rispecchia perfettamente il romanzo d’esordio “L’Allieva” scritto da Alessia Gazzola, medico legale.

Piccole speranze

Non ci sono ancora state delle conferme effettive o smentite ufficiali, forse è troppo presto disperarsi.

Tutto è possibile, magari in questo momento non è detto che gli attori non siano sul set con i loro copioni.

Ci sono molti punti a favore per l’amata serie tv, uno soprattutto: gli ascolti, sia quelli dalle repliche in onda durante il primo lock-down che dalle nuove puntate dell’Autunno 2020.

