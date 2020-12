Elisa Isoardi può tirare le somme di questo 2020 e lo fa a Oggi è un altro giorno. Nata a dicembre, sotto il segno del Capricorno, Elisa da quest’anno dovrà essere “più easy” come dice nel programma e come le consiglia Simon and the Stars. È sempre l’uomo delle stelle a invitare la conduttrice ad accogliere tutto quello che ci sarà per lei di nuovo. Qualcosa di nuovo è entrato nella sua vita: si tratta di un amore, ma non per un uomo.

Ballando con le stelle: l’amore per la danza e il rapporto con Todaro

Per Elisa Isoardi l’esperienza di Ballando con le stelle non si è conclusa con la fine dello show, tutt’altro.

Ha portato la nuova passione per il ballo al di fuori del programma, continuando ad allenarsi e danzare. Non ci si è però dimenticati di un’altra figura fondamentale per la Isoardi, soprattuto nello show della Carlucci: Raimondo Todaro. L’insegnante e la conduttrice hanno fatto sognare i fan durante tutta la partecipazione alla gara. Il feeling tra i due c’era ma non è mai andato oltre la forte amicizia, come entrambi hanno sempre ammesso.

Nonostante il loro legame, Raimondo rimane escluso dal ballo di compleanno che Elisa ha postato su Instagram.

Un ballo “proibito” ma non con Raimondo

“Non possiamo mettere Baby in un angolo”, dice la Isoardi citando il musical Dirty Dancing, però Raimondo sì. Per il suo compleanno, festeggiato il 27 dicembre, Elisa ha voluto regalare una versione di sé ballerina, proprio nelle vesti di Baby. Sulle note di (I’ve had) the time of my life, la conduttrice si muove e danza in una sala da ballo, accompagnata da Stefano Oradei nelle vesti di Johnny Castle.

“Questo è stato un regalo che ho voluto fare a me stessa, perché il ballo fa bene a mente e spirito, ma soprattutto a tutti coloro che mi hanno sostenuta“, così spiega Elisa a Oggi è un altro giorno. La domanda di Serena Bortone non tarda ad arrivare: “E dove è finito Todaro?“

Il post di Elisa Isoardi

Todaro rimarrà un grande amico

“Todaro lo salutiamo, Raimondino nostro è a Catania dai suoi genitori” risponde Elisa Isoardi. “E quindi, dato che io avevo voglia di ballare anche durante le feste, ho preso Oradei“.

Sembra quindi che tra la coppia di Ballando con le stelle vada tutto bene, tanto che Elisa aggiunge: “Oradei è il miglior amico di Todaro, quindi non c’è nessun problema, siamo tutti in famiglia“. E finisce con: “Comunque Raimondo è un grande amico e questo rimarrà“. Alla fine la Baby italiana si è dovuta arrangiare con un sostituto del bel Patrick. Magari per il prossimo compleanno la vedremo con il suo vero Johnny Castle, Raimondo Todaro.

La risposta di Raimondo

Tra la centinaia di commenti sotto il video-regalo di Elisa Isoardi ne spiccano due in particolare.

Il primo è quello del partner di (questo) ballo, Stefano Oradei, che scrive: “Pazzesca. Super Eli…e poi ti sei allenata in così poco tempo.. top.. il primo di tanti show. E vola!“. Il secondo, molto più coinciso, è quello dell’ex insegnante di ballo, Raimondo Todaro, che dedica alla conduttrice un solo “Top!!!” e un cuore rosso alla fine.

Approfondisci:

TUTTO su Elisa Isoardi



Elisa Isoardi, la verità su Raimondo Todaro dopo Ballando con le Stelle



Ballando con le Stelle, colpo di scena: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano