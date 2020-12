Carlo Verdone, noto attore, regista e sceneggiatore romano, ha da poco cambiato la prima cifra dei suoi anni compiendo 70 anni il 17 novembre. Verdone è un uomo riservato e ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai giornali di gossip ma in alcune occasioni abbiamo avuto modo di conoscere i due figli, Giulia e Paolo Verdone.

La famiglia Verdone

Giulia e Paolo sono nati dal matrimonio di Carlo con l’ex moglie Gianna Scarpelli. I due sono stati sposati dal 1980 al 1996 e, pur essendo ora separati, non hanno mai divorziato.

I rapporti tra Carlo e Gianna pare siano sempre stati buoni dopo il matrimonio, soprattutto per non danneggiare i figli e i rapporti con essi.

Giulia Verdone: chi è

Giulia è la primogenita, è nata nel gennaio del 1986 ed è anche la sola che abbia deciso di seguire le orme del padre a livello recitativo. Pur essendo innamorata del cinema, e benché abbia partecipato in alcuni ruoli da attrice -proprio in alcuni film di Carlo Verdone- stare davanti a una cinepresa non sarebbe la sua strada.

Giulia avrebbe quindi deciso di proseguire la sua carriera in qualità di segretaria e assistente di produzione, lavorando anche ad alcune pellicole famose come Io, loro e Lara, Natale in crociera e Mangia, prega e ama.

Paolo Verdone

Paolo è il secondogenito, nato due anni dopo la sorella Giulia, nell’ottobre 1988. Condivide insieme al resto della famiglia la passione per il cinema, ha fatto anche lui dei cameo in alcuni film del padre, ma ha deciso di allontanarsene, optando per una carriera diplomatica. “Avrebbe potuto fare l’attore, ne sarebbe stato in grado ma non ha voluto” sono state le parole di Carlo riferite al figlio al Maurizio Costanzo Show.

Nella stessa puntata scopriamo però che padre e figlio Verdone condividono anche un grande amore per la musica, suonando rispettivamente la batteria e la chitarra.

