Cosa ci aspetta stasera in tv? Questa sera su Rai 1 va in onda il tv-movie prodotto da Rai Fiction Chiara Lubich – L’amore vince tutto mentre su Rai 3 ci sarà l’ultimo appuntamento con lo spettacolo dal vivo di Ricomincio da Raitre. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

La Rai Radiotelevisione Italiana presenta Chiara Lubich – L’amore vince tutto questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Chiara, interpretata da Cristiana Capotondi, è una maestra elementare poco più che 20enne.

Nella Trento del 1943, devastata dai bombardamenti della II guerra mondiale, la giovane insegnante si ritrova a leggere con le amiche il Vangelo e in quel momento capisce che Dio può cambiarle la vita. È attraverso le parole dei testi sacri che Chiara riuscirà a vedere la luce nel buio della violenza e del conflitto.

Ancora una serata all’insegna del pubblico più giovane su Rai 2: alle 21.00 va in onda il film d’animazione Peter Rabbit.

Questa sera alle 21.20 ultimo appuntamento con Ricomincio da Raitre, la finestra sul mondo dello spettacolo dal vivo di Rai 3.

I programmi in onda su Mediaset

10 storie si intrecciano in una Londra dall’atmosfera natalizia su Rete 4 con il film Love actually – L’amore davvero.

Spasso e risate assicurate con il film Un Natale al sud questa sera su Canale 5. Alle 23.18 si cambia registro con il film drammatico La ricerca della felicità di Gabriele Muccino con Will e Jaden Smith.

Su Italia 1 andrà invece in onda il film a cavallo tra azione e fantascienza Guardiani della Galassia.

Gli altri

Su Rai Movie va in scena la vecchia Hollywood con il film Le mie due mogli.

A mezzanotte e 45, sullo stesso canale sarà trasmesso il film di Roman Polanski Venere in pelliccia, trasposizione cinematografica dell’omonima pièce teatrale di David Ives.

Su Iris per il ciclo Gli Intramontabili va in onda Il dottor Zivago, un film del 1965 vincitore di 5 premi Oscar.

Su Rai Storia, alle 21.10 va in onda The Social Network, il film che racconta la genesi di Facebook.

Approfondisci

