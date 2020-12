I concorrenti del Grande Fratello Vip sono in totale isolamento con l’esterno della casa e gli unici “contatti” che possono avere sono durante le serate oppure tramite il passaggio di alcuni aerei che trasportano messaggi, i quali vengono organizzati dalle famiglie e dai fan e permettono così di far sentire ai propri cari all’interno della casa il loro sostegno e la loro vicinanza anche da lontano.

Come funziona

Quando i concorrenti del Grande Fratello vengono introdotti all’interno della casa, una delle principali regole dello show è quella di non poter avere contatto con l’esterno e quindi di essere all’oscuro di ogni avvenimento al di fuori dell’abitazione.

Nel corso delle varie edizioni del GF, fino all’odierno GF Vip, fan e familiari hanno cercato in tutti i modi di far sentire il loro calore ai propri cari chiusi nella casa. Per far sì che ciò avvenga, i fan, famigliari e talvolta anche i vip si organizzano per mandare dei messaggi tramite l’ausilio di uno striscione attaccato ad un aereo, il quale sorvola sopra la casa e permette al diretto interessato di leggere il messaggio.

Fasce orarie e organizzazione

Ci sono degli orari ben precisi nei quali gli aerei passano sulla casa. Solitamente l’aeroplano effettua il servizio nella fascia tra le 12 e le 15, in quanto sia la fascia migliore dove si sa che tutti i ragazzi sono insieme e svegli.

Nel momento in cui la società che offre il servizio ha l’incarico di portare un messaggio, deve rispettare una specifica procedura. Quando arriva l’ordine e il testo da scrivere sopra, viene prodotto lo striscione e in un giorno viene garantito il servizio.

La società avvisa il mittente mezz’ora prima del decollo e gli aggiornamenti continuano durante il volo dove da casa dove il mandante avvisa l’aereo per sapere se il messaggio è stato letto o meno.

Una vera e propria collaborazione che ha sempre permesso ai ragazzi della casa di poter ricevere quell’affetto dalla famiglia e dai fan che tanto manca all’interno della casa.

Generalmente non è mai una sola persona che si fa carico delle spese per l’aereo ma vengono anche create delle raccolte fondi sulla piattaforma GoFundMe.

Ma effettivamente quanto costa questo servizio?

Esistono varie società che permettono di inviare dei messaggi ai gieffini e solitamente uno striscione da 30 caratteri costa 950 euro, iva esclusa. Ogni carattere aggiuntivo, per un massimo di 40, costa 24 euro in più.

I retroscena: offese e insulti

Chi si occupa di questo servizio deve fare anche molta attenzione ai messaggi che fa volare nel cielo in quanto molte volte vengono richiesti comunicati che contengono offese o parolacce, di conseguenza la società è obbligata a rifiutare per evitare di andare in contro ad una possibile querela. Ma per fortuna i messaggi più richiesti sono quelli d’amore e di supporto.





Secondo alcune fonti è la società Aereo con Striscione di Giuliano Catacchio a permettere questo servizio con l’annuncio: “Organizziamo a Roma aerei con scritta su Cinecittà, Casa del Grande Fratello VIP” è presente anche il numero di telefono e una pagina Facebook.

