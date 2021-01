Alessandra Casella annuncia sul suo profilo Twitter la scomparsa del marito, a soli 54 anni. L’attrice milanese, sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha scritto un toccante messaggio, a cui sono subito seguite le condoglianze da colleghi e fan.

Morto il marito di Alessandra Casella

Poche righe per comunicare un addio straziante. Alessandra Casella ha annunciato la morte del marito sul suo profilo social: “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico“. Parole dolorose, a cui sono seguiti commenti di condoglianze dai follower dell’attrice e conduttrice, tra cui quelli di Alessandro Gassman e Fiorella Mannoia.

La cantante ha espresso la sua vicinanza, come migliaia di altri utenti, addolorati per questa terribile perdita.

Il tweet di Alessandra Casella

Chi è Alessandra Casella

Alessandra Casella è un’attrice con ruoli sia nel cinema che in televisione, oltre che in teatro. La sua carriera è iniziata dopo studi all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e a New York. Diventata nota come attrice comica dopo essere stata una delle protagoniste de La TV delle ragazze nel 1988, di cui è celebre la sua imitazione di Lilli Gruber.

Subito dopo viene proiettata sul grande schermo con Le finte bionde di Carlo Vanzina.

Le sue partecipazioni cinematografiche sono continuate con alcune pellicole di Neri Parenti, Le comiche e Body Guards. Negli anni Novanta ha continuato a lavorare anche per la televisione, recitando in Un figlio a metà di Giorgio Capitani e nelle serie tv Pazza Famiglia, Tutti gli uomini sono uguali e in un episodio di Don Matteo.

Dal ruolo di attrice si è spostata anche a quello di sceneggiatrice e ideatrice di format televisivi.

È stata anche doppiatrice, prestando la voce a Rosie di A Bug’s Life – Megaminimondo, e autrice di due libri, oltre che curatrice di una rubrica sul settimanale Oggi. Alessandra Casella ha sempre mantenuto separata vita privata e professionale, tenendo molto alla sua privacy.