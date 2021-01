Dopo 33 anni d’amore, Diego Abatantuono e Giulia Begnotti si sono sposati. Le nozze sono avvenute in gran segreto, è stato lo stesso attore a rivelarlo. Dall’amore tra i due sono nati due figli Matteo e Marco. L’attore era già stato sposato prima delle seconde nozze ed è prossimo a diventare nonno tris.

Nozze segrete per Diego Abatantuono

L’attore ha fatto la grande rivelazione in una lunga intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, per presentare il suo ultimo film 10 giorni con Babbo Natale. Abatantuono non si è dilungato in troppi dettagli, rispondendo simpaticamente alla domanda sul perché non si fossero mai sposati, ha detto: “Giulia e io ci siamo sposati”.

Giulia Begnotti e Diego Abatantuono sono una coppia affamatissima da 33 anni, dalla loro unione sono nati due figli, Matteo nato 1995 e Marco nato nel 1997. Lo stesso attore si è sbilanciato proprio su questo punto: “Mi ha dato due splendidi figli di cui sono molto orgoglioso. Uno di loro, tra l’altro, lavora nel mondo del cinema”. Sulla moglie dell’attore si sa pochissimo, è infatti una donna riservatissima.

Diego Abatantuono nonno tris

Prima dell’unione con la Begnotti, Diego Abatantuono è stato sposato tre anni con Rita Rabassini, il loro matrimonio è durato dal 1984 al 1987 e dalla loro unione è nata la loro unica figlia, Marta. Proprio lei, sposata con Matteo Saccocci dal 2014, lo ha reso nonno di due bimbe e presto di un terzo, Michelangelo, atteso per il 2021.

Dopo la separazione con Diego Abatantuono, Rita Rabassini si è legata al regista Gabriele Salvatores, caro amico dell’attore, lui stesso nell’intervista ha espresso parole affettuose per lui: “Voglio un bene dell’anima a Gabriele.

Sta con la mia prima moglie e ha contribuito a tirare su la figlia che è nata dal nostro matrimonio”.

