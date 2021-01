Nella giornata di ieri ha compiuto 86 anni, un traguardo di vita importantissimo. Oggi Giovanna Ralli riceve una sorpresa speciale nello studio di Domenica In. Tanta commozione per l’attrice quando Mara Venier le porta una torta di compleanno per festeggiare insieme.

86 anni di Giovanna Ralli

Tanti auguri a Giovanna Ralli, icona del cinema italiano e attrice di grande successo: ieri, infatti, ha spento la bellezza di 86 candeline. Tantissimi i registi dai quali è stata diretta, da Mario Monicelli ad Ettore Scola. Nel corso della sua carriera ha inanellato una serie di successi che l’hanno portata a raggiungere traguardi importantissimi, grazie soprattutto al suo talento e alla professionalità sul set.

L’attrice, oggi ospite di Domenica In nello studio di Mara Venier, concede un’intervista in cui ripercorre le principali tappe della sua vita e carriera. Non prima, però, di festeggiare a dovere gli 86 anni compiuti il giorno prima. Per questo la produzione del programma, Mara Venier compresa, sono stati artefici di una bellissima sorpresa di compleanno che porta l’attrice alla commozione.

La sorpresa di Mara Venier

Prima di iniziare l’intervista, la ‘zia Mara’ porta in studio, sistemata su un carrellino, una mega-torta di compleanno.

L’attrice non vuole crederci: “Mara grazie“. Successivamente arriva il consueto rito dello spegnimento delle candeline, con la band di Mara Venier che, in sottofondo, intona la canzoncina ‘Tanti auguri‘.

La conduttrice è al settimo cielo per la sorpresa perfettamente riuscita: “Auguri amore, non ci possiamo abbracciare ma sai il bene che ti voglio“.

Attimi di concitazione, al termine dei festeggiamenti, quando la conduttrice e l’attrice scoprono di essersi scambiate per sbaglio il microfono sinora utilizzato. Piccoli attimi di panico presto superati grazie all’utilizzo del gel disinfettante, che la Venier porge alla Ralli per igienizzarsi le mani.

L’intervista può così avere inizio.

