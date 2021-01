Sono giorni di apprensione per Larry King, lo storico conduttore americano conosciuto in tutto il mondo si trova ricoverato in ospedale ed è mistero sulle sue condizioni. King era stato recentemente colpito da due lutti, due dei suoi figli erano venuti a mancare nel giro di un mese.

Larry King ricoverato in ospedale

87 anni e una lunga serie di patologie pregresse, Larry King sta combattendo contro l’ultima arrivata, il Coronavirus. L’ex volto della tv americana, noto conduttore e giornalista della CNN è ricoverato da almeno una settimana presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles.

A riferirlo all’emittente è una persona vicina alla famiglia che ha anche riferito che l’entità delle sue condizioni non sono note.

Al momento, ai tre figli non è ancora stato concesso di fargli visita a causa delle rigide restrizioni anti-contagio. Nel corso della sua lunga vita, Larry King ha combattuto contro diverse patologie a partire dal diabete di tipo 2. Nel 1987 è stato sottoposto ad un quintuplo bypass a causa di diversi infarti, nel 2017 il giornalista ha annunciato di essere malato di tumore ai polmoni e di essersi sottoposto ad una delicata operazione.

Nel 2019 il ritorno di nuove patologie cardiache.

Le sue condizioni cliniche lo hanno spinto ad avviare la Larry King Cardiac Foundation, una fondazione no profit per aiutare coloro che non hanno un’assicurazione medica.

La morte dei due figli

Non solo il Covid-19 e le numerose patologie, a segnare la vita di Larry King sono stati due recenti lutti nel mese di agosto, Andy e Chaia King, il primo scomparso a 65 anni all’improvviso a causa di un infarto, mentre la seconda si è spenta all’età di 51 anni dopo una recente diagnosi di tumore ai polmoni.

Era stato lo stesso King a dare l’annuncio sui social: “È con tristezza e il cuore spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy King e Chaia King. Entrambi erano anime buone e gentili e ci mancheranno moltissimo“.