Un video potrebbe compromettere la quiete amorosa di Giulia Salemi al GF Vip: Salvo Veneziano, ex concorrente improvvisatosi opinionista del reality sui suoi canali social, ha infatti pubblicato un video del GF spagnolo in cui verrebbe filmata l’ influencer in atteggiamenti molto intimi con un concorrente, accompagnando il video ad un commento “speziato” sulla gieffina.

Il video ha raccolto molte critiche per l’ex concorrente del primo Grande Fratello, ma ha anche raccolto un particolare “like” che non è passato inosservato ai fan del programma.

In una prima versione del post, a commento dei video decisamente espliciti pubblicati da Panorama e da lui condivisi, Veneziano aveva scritto: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse pure famosa in Spagna…Video vietato ai minori di 18 anni.

Diciamo che ogni reality trova l’amore della sua vita… Video Spagna. Viva l’amore”. Ora il testo appare diverso, ovvero nella captino si legge soltanto: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse famosa pure in Spagna…Viva l’amore”.

Il post di Salvo Veneziano

Le accuse a Salvo Veneziano

In molti hanno trovato fuoriluogo e squallido il post di Veneziano, commentando negativamente su Instagram.

Tra coloro che invece hanno apprezzato ci sarebbe Bruno Pretelli, ovvero il padre di Pierpaolo, che con la Salemi starebbe avendo un flirt all’interno della Casa. A quanto pare il like di Pretelli senior avrebbe dato ragione a Veneziano: forse l’uomo non vede di buon occhio il rapporto tra i due ragazzi nel reality?

La reazione di Veneziano

Salvo Veneziano, dal canto suo, ha voluto rispondere a coloro che lo hanno accusato: “Punto primo io non ho minimamente attaccato la Giulia…Punto due quali insinuazioni sono? Ho semplicemente detto che la Salemi trova l’amore sempre dentro i reality…Cosa avrò mai detto di tanto sconvolgente”.

Stasera, c’è da aspettarsi che Signorini (magari per risollevare gli ascolti, dopo un Capodanno deludente) possa tirare in ballo l’argomento, magari per chiedere un commento a Giulia Salemi.