Nicolò Zaniolo si prende la scena e questa volta non si parla né di prodezze calcistiche né di infortuni: la giovanissima promessa del calcio si trova infatti al centro di un vero e proprio gossip che sta sfamando le penne rosa più curiose. Più che un triangolo sembra però si debba parlare di un “quartetto”: sotto l’occhio di bue troviamo infatti lo stesso calciatore, l’ex Sara Scaperrotta, la presunta nuova compagna Madalina Ghenea e la madre del calciatore, Francesca Costa.

Nicolò Zaniolo, la madre rompe il silenzio sull’ex del calciatore

“Noi volevamo mantenere il silenzio.

Nicolò non fa gossip e non gli interessa“, queste sono state le parole della madre di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, che ha parlato apertamente di cosa sta accadendo attorno al figlio a Radio Radio. Per quanto volessero mantenere il riserbo e lavare “i panni sporchi” in casa propria, doveroso è stato per la madre rompere il silenzio alla luce delle voci venute a galla che avrebbero fatto puntare il dito proprio contro la famiglia di Zaniolo, accusata di aver cacciato di casa l’ormai ex compagna Sara Scaperrotta.

Ex compagna storia di Zaniolo che proprio da lui ora aspetta un figlio nonostante l’interruzione della loro storia d’amore e nonostante la nuova presunta love story del calciatore, smentita sui social, con la modella romena Madalina Ghenea, di 12 anni più grande di lui.

La famiglia di Zaniolo contro Madalina Ghenea

Proprio non più di qualche settimana fa infatti Zaniolo ha dichiarato apertamente il suo amore per la modella, una relazione però che oltre ad essere stata legalmente smentita dalla modella nemmeno sul nascere sarebbe stata osteggiata dalla famiglia Zaniolo: “Io e mio marito non siamo assolutamente d’accordo con la frequentazione che sta avendo con questa donna, che è poco più piccola di me.

Ce ne distacchiamo. Ci è stato detto che siamo una famiglia che lo consiglia male – si è sfogata Francesca Costa – Cerchiamo in tutti i modi di farlo ragionare, purtroppo è uscita e non possiamo fare nulla. Abbiamo paura che qualcuno voglia rovinargli la carriera. Noi siamo a casa 24 ore su 24 con Nicolò e cerchiamo di seguirlo. Non è facile“.

La pubblica smentita della relazione con Nicolò Zaniolo della modella Madalina Ghenea.

Zaniolo presto padre dell’ex Sara Scaperrotta

Zaniolo ha dovuto proprio in contemporanea fare i conti con nuove responsabilità, da padre. L’ex compagna Scaperrotta ha infatti annunciato di essere incinta dell’ormai ex con i quali i rapporti al momento non sono chiari sebbene il giovane calciatore abbia già messo in chiaro di volersi assumere le responsabilità di padre nei confronti del nascituro in toto: “La storia con Sara è finita da tempo, come forse è normale alla nostra età: vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo – ha dichiarato il calciatore a La Gazzetta dello Sport – Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo.

Lei ha deciso di proseguire: la rispetto e sono pronto ad assumermi da padre ogni responsabilità“.

L’ex “cacciata di casa” dai Zaniolo: la verità di Francesca Costa

Quando ai trascorsi invece tra la ex e la famiglia, quest’ultima accusata di aver “cacciato di casa” la giovane ex compagna del figlio, Francesca Costa mette un punto fermo ai gossip: “Sara è stata trattata da noi come una figlia, abbiamo vissuto insieme la pandemia.

Non è vero che Sara è stata cacciata di casa come dice questa zia. Noi siamo corsi giù quando Zaniolo ha scoperto di essere in attesa di un figlio. Ha capito di non essere più innamorato di lei e quando noi siamo arrivati lei se ne stava già andando“.

La Costa si sarebbe offerta di ascoltare la giovane e di accompagnarla a tutte le visite ginecologiche ma così poi non è avvenuto: “Lei è andata via ma poi ha voluto andare da sola dal dottore. Mai più sentita.

È tornata a prendersi le sue cose con il padre e il fratello, perché la casa era di Nicolò. Lei non è stata cacciata da nessuno – ribadisce la madre di Zaniolo – Si sono bloccati su Instagram, ma con un figlio non sarà il blocco di Instagram a impedire a una madre e a un padre di sentirsi. Sarà il nervosismo del momento. Mio marito e il padre di Sara si sono sentiti“.

