Cosa ci aspetta stasera in tv? Serata di film sui principali canali Rai. Su Canale 5 Cesare Bocci prosegue il racconto delle meraviglie del nostro paese. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Paola Cortellesi veste i panni della vecchina più amata dai bambini questa sera su Rai 1. La Befana vien di notte è un film italiano a cavallo tra la commedia e il fantasy come se ne vedono pochi nella cinematografia del nostro paese.

A seguire, dal Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, andrà in onda il Concerto dell’Epifania 2021 condotta da Arianna Ciampoli.

Il tema scelto per la 26° edizione, legato in modo drammatico all’attualità, è “Abbracciami” e l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal Maestro Adriano Pennino, si esibirà dal vivo a porte chiuse.

Le voci che si alterneranno nella serata saranno: Mario Biondi, che omaggerà Pino Daniele, Peppino Di Capri, Sal Da Vinci, Maria Nazionale, Andrea Sannino, Massimiliano Gallo, Enzo Gragnaniello, Peppe Barra, Barbara Cola, Antonio Marino, Rita Ciccarelli & Flowin’Gospel, Monica Sarnelli.

Ne vedremo delle belle anche su Rai 2 con il film d’animazione Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa.

Dopo oltre un secolo passato a gestire il suo albergo, Dracula si lascia convincere dalla figlia Mavis ad imbarcarsi per un lussuoso viaggio in crociera. Al suo seguito ovviamente ci sarà tutta la famiglia.

Vincitore di 6 premi Oscar, questa sera va in onda su Rai 3 il film musicale La La Land.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Su Rete 4 va in onda il capolavoro di Mario Monicelli Il marchese del Grillo con l’indimenticabile Alberto Sordi.

Canale 5 presenta una nuova puntata di Viaggio nella Grande Bellezza. Cesare Bocci ci accompagnerà alla scoperta dei luoghi d’incanto del nostro Paese e della grandiosità della sua storia.

Serata dedicata alla magia quella di Italia 1. Alle 21.20 va in onda Now you see me – I maghi del crimine. Alle 23.40 The Prestige con Hugh Jackman e Christian Bale.

Gli altri

Sul NOVE va in onda il film Ben Hur, diretto da Timur Bekmambetov nel 2016, 5º adattamento cinematografico del romanzo del 1880 Ben-Hur: A Tale of the Christ scritto da Lew Wallace.

Cinico, drammatico e a tratti tragicomico, su Rai 5 va in onda il film Morto Stalin se ne fa un altro.

Risate assicurate con Leslie Nielsen questa sera si Italia 2. Alle 21.10 va in onda 2001 – Un’astronave spuntata nello spazio.

Infine su Rai Premium, a pochi giorni dall’anniversario della sua morte, va in onda il film Fabrizio De André – Principe libero. La storia di uno dei più grandi cantautori italiani, delle sue debolezze e del suo grande talento.