Mercoledì 6 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? In occasione dell’Epifania, su Rai 1 Amadeus condurrà una puntata speciale dell’amatissimo programma Soliti Ignoti. Su Canale 5 proseguono le serate in compagnia della fiction Fratelli Caputo. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

In diretta dal Teatro Delle Vittorie, Amadeus conduce la puntata dei Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia – Befana milionaria. Nel corso del programma, a partire dalle 20.30 su Rai 1, si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti.

Su Rai 2 prosegue la programmazione dedicata a tutta la famiglia con il film Show Dogs – Entriamo in scena.

Protagonista della storia è Max, un rottweiler che lavora per l’F.B.I. in compagnia del suo padrone e collega umano Frank. A seguire La Domenica Sportiva con lo Speciale Un anno di sport.

Su Rai 3 va in onda la 1ª delle 3 puntate della miniserie I Miserabili, tratta dal celebre romanzo di Victor Hugo.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce una nuova puntata Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la 3ª serata dedicata alla serie Fratelli Caputo.

Infine su Italia 1 va in onda la seconda missione dei 4 maghi del crimine, detti i Quattro Cavalieri con Now You See Me 2: I maghi del crimine.

Gli altri programmi

A partire dalle 21.15, La7 propone una serata dedicata al politico, storico, giornalista, militare ed ex premier britannico Winston Churchill. Alle 21.15 Andrea Purgatori presenta un puntata di Atlantide: Storie di Uomini e di Mondi dal titolo Churchill, l’uomo del destino. Alle 22.15 si prosegue con il film storico Churchill del 2017 e a mezzanotte si conclude con il documentario di David Korn-Brzoza Winston Churchill, a giant in the century.

Canale NOVE manda in onda uno dei film più amati di sempre, il cult degli anni ’80 Dirty Dancing – Balli Proibiti con Jennifer Gray e Patrick Swayze.

Su Rai Movie va in onda Sissi – Destino di un’Imperatrice, ultimo anello della trilogia di film dedicati alla principessa austriaca interpretata da Romy Schneider.

Su Iris è la serata dedicata alla filmografia di Woody Allen con il ciclo Woody 85.

Questa volta è il turno di Midnight in Paris e, a seguire, Café Society.