Lo studio di Uomini e Donne aveva chiuso i battenti per le vacanze di Natale il 22 dicembre ed era pronto a riaprirli l’11 gennaio 2021. I vertici Mediaset sembrano invece voler continuare a giocare con le date, come sta succedendo anche nella Casa del GF Vip. Ecco quindi la notizia che renderà felici i fan del dating show: Maria De Filippi torna il 7 gennaio.

Prima puntata del 2021: dove eravamo rimasti

Il giorno dopo l’Epifania, il Trono Classico e il Trono Over di Uomini e Donne sono pronti a tornare alle 14.45 su Canale5.

La notizia, lanciata anche con un post su Instagram, non può che rallegrare i telespettatori, soprattutto dopo il finale sospeso del 22 dicembre.

L’annuncio della nuova data di inizio di Uomini e Donne

Armando, Lucrezia e le nuove corteggiatrici

Nelle ultime puntate i telespettatori avevano assistito ad un momento di tensione tra Armando e Lucrezia, corteggiato e corteggiatrice. Per la ragazza era infatti arrivata una doccia fredda: il tronista è uscito con un’altra concorrente, Denicet. Lucrezia non ha voluto transigere e non vuole sentire scuse da Armando, che intanto aspetta altre due corteggiatrici: Chiara e Alessandra.

Davide e Sophie, il “no” inaspettato

L’ultima puntata prima delle vacanze invernali aveva lasciato l’amaro in bocca. Davide Donadei, dopo la bella esterna con Beatrice, ha ammesso di avere ancora qualche dubbio sulla scelta. Le corteggiatrici, Beatrice e Chiara, rimangono quindi ancora in “forse”. La giovanissima Sophie Codegoni, invece, ha dovuto affrontare l’inaspettato “no” di Matteo, a cui aveva anche fatto conoscere la mamma. La puntata si è chiusa con la battuta di Sophie a Matteo: “Ma la fede me la porti prima o dopo la scelta?

“.

Le anticipazioni: la spiegazione di Matteo e l’esterna di Davide

Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 7 gennaio, Sophie affronterà due esterne, una con Giorgio e una con Antonio. In studio, intanto, Matteo spiegherà il motivo del rifiuto e preparerà una sorpresa per Sophie. Anche Davide avrà la possibilità di fare due esterne, ma sceglierà di fare solo una con Chiara. Il loro incontro genererà emozione in studio.

Gemma Galgani, star del nuovo anno

Voci di corridoio vogliono Gemma Galgani al centro della prima puntata del 2021.

Secondo le indiscrezioni, infatti, verrà concesso molto spazio alla sua storia con Maurizio Guerci. Della possibile notizia non sono molto felici i fan del programma che chiedono invece, sotto il post di Instagram, di dare più spazio alle nuove coppie.

Approfondisci:

TUTTO su Uomini e Donne



Trono Over, chi è Biagio Di Maro: il nuovo cavaliere di Gemma Galgani