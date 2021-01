Il vero e proprio gossip sul Festival di Sanremo 2021 è appena iniziato: proprio così infatti iniziano a circolare velocemente tutti i rumors sui co-conduttori., grandi ospiti per una sola serata o fissi che tanto piacciono agli amanti del Festival prima ancora del Festival stesso.

Fonti molto vicine a The Social Post portano alla luce il nome di un cantante che finora non era stato menzionato e che pare sarà quasi sicuramente sul palco dell’Ariston come “grande ospite”.

Festival di Sanremo 2021: l’evento della “ripartenza”

Il Festival di Sanremo 2021 sarà il primo grande evento mediatico italiano dell’anno nonché il primo dopo essere stato l’ultimo.

Una vera e propria rinascita quella che sogna di segnare il Festival ripartendo dopo il brutto anno trascorso segnato dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Dopo i numeroni dell’anno scorso, Amadeus è pronto a mettere in moto una macchina a prova di Covid-19 pur di portare all’Ariston la musica, la spensieratezza dopo un anno difficile quale è stato il 2020, segnato dalla paura, dal virus, dalla morte.

Gigi D’Alessio sul palco dell’Ariston: l’indiscrezione

Sono tantissimi i nomi che iniziano a circolare in quel della Riviera: al di là dei 26 big in gara, ormai più confermati per voce del direttore artistico, vengono a galla i primi grandi nomi di personalità pubbliche che potrebbero affiancare Amadeus.

Tra i primi a venir alla luce c’è stato il nome di Zlatan Ibrahimovic, il calciatore del Milan che sembra sarà una presenza fissa all’Ariston. E ancora quello di Elodie e Achille Lauro, entrambi a Sanremo seppur non in gara. Ora, fonti vicine a The Social Post, ci confermano la presenza al Festival di Sanremo 2021 del grande cantante napoletano, Gigi D’Alessio.

Che presto arrivi la conferma anche da parte dei diretti interessati sulla presenza, nelle vesti di ospite, di uno dei cantanti italiani più conosciuti e amati? Non rimane che attendere.

