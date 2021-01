Vittorio Cecchi Gori sta vivendo una nuova primavera: nonostante l’età il produttore cinematografico è infatti nel pieno di una passione amorosa con una giovane ragazza, tale Barbara, di soli 32 anni.

A raccontare della nuova passione di Cecchi Gori è stato l’amico di lunga data, Antonio De Luca, che avrebbe conosciuto la ragazza di recente.

Cecchi Gori, chi è la fidanzata Barbara

Dopo Rita Rusic e Valeria Marini -storici amori di Vittorio Cecchi Gori- una nuova stagione di felicità sarebbe cominciata per l’imprenditore grazie a Barbara, un’attrice di 33 anni.

A quanto pare la ragazza era al fianco del compagno in un capodanno nel segno dell’intimità: “Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno – ha raccontato De Luca – come prevede il dpcm del Governo che non vieta di salutare amici e parenti prima del coprifuoco. C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori: si chiama Barbara e fa l’attrice”.

A quanto pare la ragazza rappresenta una vera forte di sostegno e felicità per Cecchi Gori: “Vittorio è stato abbandonato da tutti. Vive in solitudine da anni, ma adesso sta meglio psicologicamente e lo deve grazie a questa ragazza cubana, che ha 33 anni, e che gli ha regalato il sorriso.

Ora vivono insieme”.

Gli ultimi anni sono stati difficili per Cecchi Gori: il 25 dicembre 2017 è stato vittima di un malore piuttosto grave (un’ischemia cerebrale) di cui ancora porta gli strascichi, ed a livello sentimentale era ormai molto tempo che l’imprenditore non aveva nessuno al suo fianco. Nelle prime fasi della malattia l’uomo si era riavvicinato molto all’ex moglie, con cui è comunque sempre rimasto in buoni rapporti, e con i figli Vittoria e Mario.

Vittorio Cecchi Gori: le donne più importanti

Le donne sono sempre state presenze fondamentali nella vita dell’imprenditore. Cecchi Gori ha vissuto due storie molto importanti: quella con Rita Rusic, sua ex moglie, con cui è stato sposato dal 1983 al 2000, e la relazione di 3 anni con la showgirl Valeria Marini.

Approfondisci:

Roma, Cecchi Gori dimesso dall’ospedale: iniziano i domiciliari

Verissimo, Rita Rusic attacca Vittorio Cecchi Gori: “Mi ha tolto tutto”