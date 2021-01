Sembra procedere a gonfie vele, all’interno della casa del GF Vip, la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

I rapporti tra i due si erano “scaldati” subito dopo l’uscita dalla Casa da parte di Elisabetta Gregoraci, che per settimane era stata il flirt tira e molla di Pretelli.

in queste settimane Salemi e l’ex velino sono passati dall’intesa mentale a quella fisica, ed il pubblico si divide tra chi è già diventato fan della coppia e chi invece pensa che non ci siano sentimenti veri tra di loro.

Giulia Salemi su Pretelli: “Sei fondamentale”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si parlano mettendo in tavola carte molto chiare.

Quando lui chiede a lei cosa stia provando, la Salemi risponde: “Sei fondamentale. Sei nato come un amico, uno con cui potevo essere me stessa al 100 per cento e questa è una base ottima e rara, ora sei molto di più, una cosa rara, qualcosa di indefinibile che sta prendendo forma e definizione”. Pretelli, dal canto suo, forse ormai stanco dei detti-non detti dell’era Gregoraci, non può che essere contento di queste parole e ribatte: “Mi piace questa risposta, rispecchia quello che sto provando io, esattamente allo stesso modo.

Sei qualcosa di bello che mi è capitato”.

Salemi d’altronde ha confermato anche ad altri di essere piuttosto coinvolta da quanto sta accadendo. Ad esempio ad Andrea Zelletta ha raccontato: “Beh, sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi”.

Aereo con messaggio per la coppia Salemi-Pretelli

A dare l’imprimatur al sentimento tra i due sono anche i fan dell’influencer e dell’ex velino. Pochi giorni fa è infatti arrivato un aereo dedicato ai due, con su scritto: “Giulia e Pierpaolo: le cose inattese sono le migliori”.

I due hanno ammirato il pensiero dei loro ammiratori, ed è stata Giulia Salemi a prendere parola e dire: “È già, è vero! Grazie, concordiamo. Vi amiamo”. Pretelli, dal canto suo, era tra il felice e l’imbarazzato, ma certo non ha accolto il gesto con disappunto.

