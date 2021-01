Gianluca Ginoble de Il Volo, è l’ultimo personaggio del mondo dello spettacolo a risultare positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato dopo essersi sottoposto al tampone, ha annunciato la sua positività al virus scrivendo un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Con lui, anche il fratello risultato anche lui positivo.

Gianluca Ginoble positivo al Coronavirus

“Io e mio fratello siamo risultati positivi al COVID-19. Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene”. È con queste parole che inizia il lungo messaggio scritto dal cantante per rassicurare tutti i suoi follower.

Nel post, il cantante abruzzese ha spiegato che: “Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato”, e sottolineando quanto sia importante, soprattutto in questo momento, seguire tutte le regole, ed essere altamente responsabili e collaborativi gli uni con gli altri: “Perciò raccomando caldamente a tutti di prestare sempre la massima attenzione, di indossare la mascherina, di rispettare le norme e le distanze. Solo attraverso la collaborazione ce la faremo a superare questo periodo buio della nostra storia”.

Ginoble e i successi con “Il Volo”

Gianluca Ginoble, insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha dato vita al gruppo musicale Il Volo.

Diventati un vero e proprio fenomeno internazionale, la loro carriera musicale ha avuto inizio a Ti lascio una canzone, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, dove si sono esibiti all’età di 15 anni. Da quel momento la loro carriera è stata un susseguirsi di successi, come il terzo posto al Festival di Sanremo del 2015 con la canzone Grande amore. Raggiunto quel traguardo, il gruppo riesce ad accedere all’ Eurovision.

Non vanno dimenticati dalla lista i 2 dischi d’oro e i 6 dischi di platino, vinti per aver venduto, in Italia, oltre 410 mila copie dei loro album, che inseriscono il gruppo nella top 5 degli album più venduti di sempre.

