Nata il 5 agosto 1988 a Boulogne sur Mer, un comune nella provincia di Buenos Aires, Zaira è la sorella minore di Wanda Nara.

Zaira è una modella, personaggio televisivo in Argentina e un’attrice di teatro e nel 2010 è stata inserita, dalla rivista FHM, nella lista delle donne più sexy al mondo, aggiudicandosi il 47esimo posto.

Le due sorelle rappresentano un perfetto binomio di bellezza: da una parte Wanda con i suoi capelli biondi e gli occhi verdi e dall’altra parte Zaira, mora, occhi verdi e con un fascino “acqua e sapone”.

La carriera della modella

Il successo da modella inizia fin da quand’era bambina ma la svolta la si vede da adolescente quando entra a far parte dell’agenzia Dotto Models, è così inizia la sua carriera professionale di modella.

Nel 2008, però, decide di lasciare la Dotto Models per entrare nell’agenzia di Mauricio Catarain Chekka Buenos Aires: per merito di questa decisione Zaira ottiene svariati contratti pubblicitari per far da immagini a noti marchi d’abbigliamento, lingerie e cosmetici.

Al momento, fa parte dell’agenzia Multitalent Agency.

Oltre alla moda, ha dato prova di talento anche in televisione, partecipando a numerose trasmissioni tra cui La Cocina del Show, Bailando 2010 e Bailando 2011 (versione argentina di Ballando con le Stelle, nel 2011 aveva sostituita la sorella che era incinta).

Oltre alla televisione vi sono anche alcune partecipazioni a spettacoli teatrali argentini.

Zaira conta su Instagram un seguito di 4 milioni di follower che fanno intendere che la modella argentina è molto amata. Non perde un attimo a condividere i suoi momenti privati, sia sul piano privato della famiglia che sul piano professionale.

Zaira Nara: vita privata

La showgirl, nel 2011 ha interrotto la relazione con l’ex calciatore dell’Inter Diego Forlan, con il quale stava insieme da alcuni anni e dovevano sposarsi il 19 luglio 2011, ma quel matrimonio non è mai stato celebrato in quanto Zaira ha lasciato il calciatore un mese prima del matrimonio.

Successivamente entra a far parte della vita dell’ex tennista Juan Monaco con il quale ha avuto una relazione di 3 anni.

Dal 2015, Zaira è fidanzata con Jakob Von Plessen con il quale ha avuto due bellissimi figli: la primogenita Malaika è nata nel 2016, mentre il secondo figlio, il piccolo Viggo Silvestre è arrivato a febbraio 2020.

