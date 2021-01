La seconda storia ha scatenato grandi reazioni su social, è quella di Carlotta che non vede suo padre da 9 anni. Il motivo si ricollega alla donna con cui Gianni, padre di Carlotta, si è legato, Cinzia. Nella storia raccontata da Maria De Filippi, Carlotta ha vissuto col papà per diversi anni insieme al fratello, finché qualcosa si è rotto.

Il fratello di Carlotta, Olmo, a 15 anni si è trovato in brutti giri che lo hanno portato ad essere rinchiuso in riformatorio, una volta uscito, il ragazzo non è potuto andare a vivere col padre che, a detta di Carlotta si era rimangiato la promessa.

Questo ed altri attriti hanno portato i rapporti tra Carlotta, il padre e Cinzia ad interrompersi bruscamente 9 anni fa e da allora non si sono più né visti né sentiti. Carlotta ha avuto due figli, il primo, Tommaso ha conosciuto il nonno, la seconda invece no.

L’incontro con il padre e Cinzia

L’incontro con papà Gianni e Cinzia non è stato sereno, fin da subito la tensione è stata altissima. Tutto ruota intorno al tema del rispetto, secondo Cinzia è quello che Carlotta continua a mancarle, fin dall’ultima volta in cui si sono viste, quando a detta di Cinzia le ha negato una foto di famiglia perché non ne faceva parte.

Il botta e risposta tra padre, figlia e Cinzia è andato avanti diversi minuti, mettendo a dura prova persino la più che nota pazienza della padrona di casa Maria De Filippi.

Busta aperta o busta chiusa?

Una lunga serie di rinfacci e mancanze reciproche sono state lanciate come palle di cannone tra l’una e l’altra parte.

Da un lato la coppia che accusava Carlotta di gelosie e ripicche, talmente eccessive arrivate al punto di non sapere che l’uomo si era sottoposto ad un’operazione al cuore e si era sposato con Cinzia. Di contro Carlotta ha ribattuto che anche lei si era sposata e suo padre non era li.

L’orgoglio ha giocato un ruolo importante in questi lunghi anni di silenzio fra le parti, ma alla fine l’amore ha primeggiato e i tre hanno messo le premesse per un nuovo inizio. Dopo aver aperto la busta ed essersi abbracciati, Carlotta ha detto ai due che ad aspettarli c’era anche la nipotina.

La storia infiamma i social

I fan del programma non sono rimasti indifferenti alla storia di Carlotta, schierandosi immediatamente a favore della giovane. “Chiudete la busta e finiamola” ha commentato un utente, “La voglia di nipoti che se non li chiamava Maria… “ “Carlotta scappa, sei ancora in tempo”.

Approfondisci:

TUTTO SU C’È POSTA PER TE

TUTTO SU MARIA DE FILIPPI

C’è posta per te, il regalo di Claudia ai suoi “eroi”: mamma e papà