Guai per Can Yaman, il bell’attore star della fortunatissima serie Day Dreamer- le Ali del sogno e Bitter Sweer- Ingredienti d’amore, si è visto recapitare una multa da 400 euro. Il motivo? L’incredibile assembramento che si è creato intorno al suo hotel mentre lui salutava le fan. Un assembramento definito totalmente in barba alle norme anti-covid, che è costato caro all’attore.

Can Yaman si trovava a Roma da qualche giorno per girare uno spot pubblicitario accanto a Claudia Gerini e firmato Ferzan Ozpetek.

Bagno di folla per Can Yaman

L’attore, amatissimo in Italia, non ha potuto fare a meno di ripagare tanto affetto uscendo a sorpresa dall’hotel Eden per salutarle.

Così si è creato un assembramento che il capo della polizia Gabrielli ha definito ingiustificato vista la situazione. È stato necessario l’intervento della polizia per disperdere la folla, dopodiché l’attore è stato multato di 400 euro per violazione delle norme anti-covid, violate in quanto non è stato possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.

Una situazione che si è venuta a creare nonostante fossero state prese tutte le misure precauzionali, riferisce Ansa, affinché l’attore non passasse dall’ingresso principale.

Sarebbe stato l’attore dunque, riferisce Ansa, a voler uscire senza preavviso.

Can Yaman in uno spot con la Gerini

L’attore è stato scelto per partecipare ad uno spot di un noto marchio di pasta, accanto a Claudia Gerini (che già in passato vi aveva prestato il volto). In queste ore sono circolate diverse foto dal set, alcune pubblicate dallo stesso attore sui suoi profili social. In una, con accanto al regista, l’attore ha scritto: “Grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, un abbraccio per sempre Grande Maestro”.

Anche Claudia Gerini è rimasto colpita dal fascino di Can Yaman, diventando la donna più invidiata del momento. Tanti i commenti sotto le foto pubblicate su Instagram e, a una fan che le ha chiesto come fosse l’attore, lei ha risposto semplicemente: “Bono”.

