Mancano poco meno di tre mesi alla 71esima edizione del Festival di Sanremo e già si preannuncia un evento senza precedenti. Si sa, Amadeus oltre ad essere un grande amante della musica è un sognatore che vive tra le stelle (della musica), e proprio alcune di queste stelle cerca di portarle sul palco dell’Ariston realizzando sogni quasi impossibili.

Basti pensare all’incredibile riunione dei Ricchi e Poveri della scorsa edizione, che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico con la loro energia e la loro ipnotica bravura per più di 20 minuti. E allora perché non tentare di nuovo la stessa via e, magari, puntando ancora più in alto per poi esclamare: “Mamma mia!

“

Amadeus sogna gli Abba

Secondo quanto riferito nel programma Sanremo di Sabato, in onda su Radio 2 e condotto da Monica Marangoni, il conduttore starebbe al momento lavorando proprio a questo che, se messo a segno, sarebbe un vero e proprio colpaccio: stiamo parlando di un’esibizione degli ABBA al Festival di Sanremo.

Il gruppo pop svedese nato nella seconda metà degli anni ’70 ma senza tempo, ha divertito ed emozionato fan di diverse generazioni.

Più di 400milioni di dischi venduti, musical e due film di successo, Mamma Mia e Mamma Mia 2, ispirati dalle loro canzoni.

Chi sono gli ABBA

Il quartetto che prende il nome dalle iniziali dei suoi componenti: Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid, è stato il gruppo scandinavo che ha avuto maggior successo nel panorama della musica internazionale. Tanti i titoli diventati evergreen, Mamma Mia, Waterloo, SOS, Money Money Money, Dancing Queen, Take a Chance on me, I have a Dream, Super Trouper, Fernando…

Il gruppo si è riunito nel 2018 dopo lo scioglimento segnato ufficialmente nel 1982.

Gli ABBA diventarono popolari, oltre alla musica, anche grazie ai costumi e alle performance audaci che hanno conquistato diverse edizioni dell’Eurovision Song Contest.

