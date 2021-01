Il gioco entra nel vivo al Grande Fratello Vip e, anche questa sera, un concorrente è costretto ad abbandonare il gioco. Al televoto questa settimana sono finiti ben 9 concorrenti. Un’ampia scelta per il pubblico, che ha avuto modo di votare per il proprio favorito: in lizza Stefania, Samantha, Maria Teresa, Dayane, Andrea Zenga, Tommaso, Rosalinda, Giulia e Mario.

9 ‘Vipponi’ al televoto

Ricchissimo di nomi il parterre di concorrenti finiti al televoto la scorsa puntata. Al Grande Fratello Vip le nomination degli inquilini sono state piuttosto omogenee, tant’è che è più semplice elencare chi non è andato al televoto: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Il resto della Casa, invece, è a forte rischio eliminazione e questa sera arriva un nuovo, decisivo verdetto.

Al televoto c’è un mix perfetto di new entry e volti storici di questa edizione.

Abbiamo Maria Teresa Ruta, giunta quasi a quota 20 nomination e tutte, per usa fortuna, andate a buon fine. Ma anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, la cui amicizia sembra essersi incrinata dopo l’avvicinamento dell’influencer a Dayane Mello, anch’essa nell’elenco dei nominati.

Chiude Rosalinda Cannavò il cerchio di coloro che hanno vissuto l’esperienza a Cinecittà sin dal primo giorno.

E poi ci sono i volti nuovi: Giulia Salemi e Samantha De Grenet, ma anche Andrea Zenga e Mario Ermito. Il pubblico ha avuto modo di sbizzarrirsi attraverso un’ampia scelta, ma alla fine la decisione è solo una.

Mario Ermito eliminato

I verdetti da comunicare questa sera sono numerosi e, prima di conoscere l’eliminato, è tempo di scoprire chi si è salvato. I primi ad averla scampata sono Maria Teresa Ruta, Dayane Mello e Tommaso Zorzi.

A seguire un nuovo comunicato vede premiati dal pubblico Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.

Al ballottaggio restano Giulia Salemi, Samantha de Grenet e Mario Ermito. Gli ultimi televoti annunciano il penultimo coinquilino a salvarsi, ovvero la De Grenet. Alta tensione per un televoto che, fino all’ultimo respiro, vive nell’incertezze. Sino all’ultimo comunicato di Alfonso Signorini: Mario Ermito è ufficialmente eliminato. Si salva Giulia Salemi.

