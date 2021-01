Un falegname è diventato milionario in seguito alla caduta di un frammento di meteorite, dal valore di oltre 1,8 milioni di dollari sul tetto della sua casa.

Josua Hutagalung, 33 anni, in quel momento si trovava all’esterno della sua dimora, nella città di Kolang, nel nord dell’isola di Sumatra, quando l’oggetto celeste è precipitato sul terrazzo. “Stavo realizzando una bara, vicino alla strada, davanti a casa mia, quando ho sentito un rumore assordante. Era come se un albero fosse caduto su di noi – ha raccontato l’uomo al quotidiano indonesiano Kompas.

“Era troppo caldo per raccoglierlo, quindi mia moglie l’ha tirato fuori con una zappa e l’abbiamo portato dentro” – ha aggiunto.

Grande curiosità attorno al meteorite venduto ad un collezionista

Il meteorite è stato classificato come condrite carboniosa, una varietà estremamente preziosa, dal valore di circa 722 dollari al grammo. Hutagalung ha detto al quotidiano The Sun di aver venduto la roccia ad un collezionista statunitense, e attualmente viene conservato al Center for Meteorite Studies dell’Università dell’Arizona. Con il ricavato della vendita, il falegname ha spiegato di aver abbastanza soldi per andare in pensione e costruire una chiesa nella sua comunità.

“Ho anche sempre desiderato una figlia, e spero che questo sia un segno che ora sono abbastanza fortunato da averne una”, ha confessato.

Quanti meteoriti cadono sulla terra ogni anno

Ogni anno sulla terra cadono circa 35 mila tonnellate di rocce provenienti dallo spazio, ma non le vediamo quasi mai, perché il più delle volte si tratta di piccole meteore che si polverizzano prima di toccare suolo. I meteoriti sono classificati dagli scienziati per le caratteristiche che possiedono, e hanno un enorme valore a livello scientifico perché possono risalire anche a diversi miliardi di anni fa, e poterli analizzare da vicino, aiuta a conoscere meglio l’Universo e la nostra esistenza stessa.

Ci sono dubbi sul reale valore del meteorite

C’è però chi dubita del reale valore dell’oggetto. Per quanto i meteoriti siano corpi di alto valore scientifico, secondo gli esperti il loro prezzo non si aggirerebbe intorno a queste cifre.

Il professore della School of Earth and Space Exploration della Arizona State University ed esperto di meteoriti, Laurence Garvie, ha dichiarato in un’intervista alla BBC, poi ripresa dal Post, che quando ha sentito parlare di quella cifra ha provato un certo stupore, spiegando: “La gente è affascinata dal fatto di possedere qualcosa che è più vecchio della Terra stessa e che proviene dallo Spazio”.

E, sempre secondo lui: “nessuno spenderebbe milioni per una roccia spaziale più grande o anche più piccola”, anche perché “determinare il prezzo di un meteorite non è semplicissimo, visto che varia a seconda delle caratteristiche della roccia stessa, come la sua composizione chimica e il suo grado di conservazione”. “E di solito”, ha concluso Garvie, “più il frammento è grosso, minore è il suo valore”.

