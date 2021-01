L’Isola dei Famosi viene riconfermato per il 2021 e si preannuncia ricco di sorprese, a partire dal cambio della conduzione. Il volto del programma cambia e vede Ilary Blasi in prima linea, ma sempre al fianco di Alvin. Scopri chi ci sarà e cosa ci riserverà questa nuova edizione.

Nuova edizione nuovi concorrenti

Questo 2021 vede riconfermato uno dei programmi più seguiti del palinsesto Mediaset, l’Isola dei Famosi. La conduzione non sarà più affidata ad Alessia Marcuzzi, che è stata il volto del programma per 4 edizioni, ma a Ilary Blasi, ex conduttrice del Gf.

Al suo fianco ci sarà però ancora Alvin, Alberto Bonato, famoso conduttore televisivo e radiofonico.

Molte le indiscrezioni ma altrettanta anche la suspence. La Banijay non ha ancora rilasciato l’elenco ufficiale dei partecipanti ma qualcosa sembra essere trapelato. Data ormai quasi per certa la partecipazione di Asia Argento, accanto a lei ci potrebbe essere anche Brando Giorgi, attore ed ex modello. Giorgi secondo le indiscrezioni avrebbe dovuto essere uno degli inquilini del GF VIP 5, e siccome la partecipazione non è andata a buon fine si aprono ora per lui le porte di un altro reality.

Altri nomi spuntati fuori negli ultimi giorni sarebbero Vera Gemma, figlia dell’attore Giuliano Gemma e concorrente in coppia proprio con Asia Argento a Pechino express ed Eleonora Giorgi attrice e regista italiana. TVblog, intanto, avrebbe anticipato anche due opinioniste per il programma: Francesca Barra e Alessandra Mussolini.

E Tommaso Zorzi?

Voci vogliono che uno dei nuovi possibili volti del programma sia proprio l’influencer Tommaso Zorzi, attualmente inquilino della casa più spiata d’Italia. Molti vedono in Tommaso il concorrente vincente del GF e una nuova stella della tv.

Ilary Blasi starebbe facendo carte false per avere all’Isola Zorzi? Sembra che un possibile ruolo per lui sia quello di inviato, e in quanto tale dovrebbe passare del tempo insieme ai naufraghi sull’isola.

Dove e quando

Dopo vari ripensamenti sulla location, sembra fossero state prese in considerazione anche le isole Canarie, ma la produzione avrebbe deciso di rimanere in Honduras.

Le date papabili per l’inizio vedono innanzitutto il mese di marzo come protagonista, non si sa ancora se lunedì 8 o lunedì 15, quello che è certo, è che inizierà dopo il Festival di Sanremo, festival spostato da febbraio a marzo per via dell’incertezza sul Covid.

