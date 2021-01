È arrivato il momento anche per Maria Teresa Ruta di lasciarsi andare a una crisi. Del resto, è successo a tutti prima o poi nella Casa del Grande Fratello vip, e doveva succedere anche a lei. A creare la spaccatura maggiore, la lite con Cecilia Capriotti che non ha preso bene la nomination.

Le parole della Capriotti

Tutto comincia lunedì sera quando Maria Teresa Ruta nomina Cecilia Capriotti, a cui la cosa non è andata giù nonostante il tentativo di chiarimento della Ruta. Durante la cena di ieri la Capriotti, che ha deciso di non mollare l’osso, ha lanciato una provocazione che la Ruta ha colto benissimo: “Stanotte qualcuno russava nella camera…“.

A quel punto la Ruta lascia la sala da pranzo e si rifugia in piscina, dove si consuma il “dramma”.

Lo sfogo della Ruta

Maria Teresa Ruta è stanca. Piange e urla di fronte ai coinquilini che cercano di avvicinarsi per capire cosa stia accadendo. “Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip“, urla elencando tutto quello che darebbe fastidio ai suoi coinquilini di lei.

Del resto è la più nominata di questo Gf ma anche quella più apprezzata dal pubblico che anche ieri sera è rimasto colpito e commosso dalle immagini in diretta dalla Casa e ha espresso il proprio appoggio via social. “Le sommo le cose, non è che non le vedo“, sottolinea ancora.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando calmano la Ruta

A farle tornare il sorriso ci pensano poi Zorzi, amico fin dall’inizio del programma, e Stefania Orlando. Il terzetto è molto apprezzato dal pubblico e anche in questa occasione si dimostra più che unito.

“Cecilia sta esagerando per una nomination. Tu sei la regina di questo reality. Devi pensare a te stessa“, sottolinea la Orlando.

Alla fine la Ruta è tornata in cucina e ha sorriso a tutti. Il vecchio gruppo, quello nella Casa fin dal principio, l’ha accolta a braccia aperte, sorridendo e dicendole che era arrivato il momento che anche lei urlasse un po’.

