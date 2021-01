Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti e Francesca Valiani, negli ultimi 7 mesi ha portato avanti una lotta durissima per la sua stessa vita, vincendola. Terry Cherubini, come la si trova sui social, ha sconfitto il linfoma di Hodgkin, una delle forme di cancro più rare al mondo.

Teresa Cherubini e il linfoma di Hodgkin

A raccontarlo è stata la stessa Teresa, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram poi ripreso dai genitori. “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca” ha scritto il cantante, trasmettendo la gioia ai fan.

Il lungo post di Teresa, contornato anche da tre foto significative, è un resoconto degli ultimi mesi. Tutto è iniziato nel 2019, quando la giovane ha cominciato ad accusare uno strano formicolio alle gambe, come lei stessa ha scritto: “Non ci ho dato peso, pensando che sarebbe andato via col tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non facevo che peggiorare”.

Infatti il formicolio è aumentato invadendo tutto il corpo e, come ulteriore sintomo, ecco comparire anche un linfonodo ingrossato.

“Non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata” racconta, il 3 giugno la diagnosi: linfoma di Hodgkin e un piano di cure.

La chemio e i capelli

In cura presso l’Istituto Europeo di Oncologia a Milano, Terry Cherubini si è sottoposta negli ultimi mesi a 6 cicli di chemioterapia: “La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto, ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio”.

“Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita”. Il post prosegue con i dovuti ringraziamenti: in primis alla famiglia e a seguire a tutto il team medico che l’ha seguita.

L’affetto della famiglia

“Un grazie speciale ai miei genitori che ci sono sempre stati” ha poi concluso Teresa, aggiungendo: “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro.

La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”.

Chi è Terry Cherubini

Figlia di Lorenzo Cherubini, Jovanotti, e Francesca Valiani, Teresa è nata il 13 dicembre 1998. In occasione della sua nascita, Jovanotti le dedicò la sua splendida A te e, successivamente, E non hai ancora visto niente.

Teresa è un’artista, amante della musica, dei libri, dei viaggi e della fotografia.

È anche illustratrice seguitissima sui social, il profilo Instagram terrywho_cartoons conta più di 81mila followers.